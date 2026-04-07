Călin Georgescu a reacționat după ce Realitatea și Gold FM au rămas fără licență și nu mai pot emite

Călin Georgescu a reacționat public după decizia Consiliului Național al Audiovizualului din 7 aprilie 2026 de retragere a licenței postului Realitatea Plus, măsură care duce la închiderea televiziunii în forma actuală de difuzare. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a scris într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook că această decizie reprezintă un abuz și a asociat-o cu alte evenimente recente pe care le consideră problematice pentru democrație.

Călin Georgescu a declarat că închiderea postului Realitatea Plus și a unui post de radio reprezintă o măsură care afectează libertatea de exprimare și valorile democratice.

„Temelia democrației este voința poporului, exprimată liber prin vot și protejată prin libertatea de exprimare și statul de drept. Evenimentele din 6 decembrie 2024, pe care mulți le consideră un atac la democrație, au continuat astăzi, 7 aprilie 2026, prin decizia de închidere a postului TV Realitatea Plus, cunoscută ca „Televiziunea Poporului”, și a postului de radio Gold FM – o măsură pe care o consider un abuz și o nedreptate periculoasă pentru valorile democratice fundamentale.

Astfel de presiuni se adaugă unui șir de acțiuni care ridică semne serioase de întrebare asupra respectării regulilor democratice, inclusiv în contextul anulării alegerilor prezidențiale din 2024, fără probe clare și transparente. Suntem deja percepuți, în sens negativ, de o parte a opiniei publice internaționale, ca o țară în care democrația a fost grav afectată în mileniul al treilea. Poporul, prin vocea și lacrimile lui, simte că nu mai contează pentru puterea de la București.

Faptul că această decizie a fost luată chiar în Săptămâna Mare, când fiecărui om i se cere pocăință, cercetarea propriei conștiințe și să se ferească de asprime și de judecată nedreaptă, spune multe despre cei care o iau. Poate nu cunosc Legea lui Dumnezeu, dar fiecare o va cunoaște, mai devreme sau mai târziu. Nu putem rămâne indiferenți. Este firesc ca orice percepție de limitare a libertății de exprimare să conducă la o reacție de solidarizare în societate, în jurul valorilor democratice și dorinței de a consolida statul de drept. Este despre fiecare dintre noi. Este despre dreptul nostru de a gândi, de a vorbi și de a trăi liber. Este momentul să fim uniți, conștienți și demni", a scris Călin Georgescu pe Facebook.

Consiliul Național al Audiovizualului a anunțat, în urma unei ședințe publice, că a analizat situația amenzilor aplicate posturilor TV și neachitate.

În cazul Realitatea Plus, s-a constatat existența mai multor sancțiuni restante din anul 2024, în timp ce amenzile aferente anului 2025 au fost achitate.

Este vorba despre 28 de amenzi din 2024, în valoare totală de 605.000 de lei.

Potrivit Legii Audiovizualului, CNA poate retrage licența unei televiziuni dacă nu este făcută dovada plății amenzilor în termen de șase luni de la aplicare.

Decizia de retragere a licenței a fost luată după mai multe ore de discuții în cadrul ședinței CNA, la care au participat și reprezentanții PHG Media, compania care operează Realitatea Plus.

Doi membri ai CNA, Georgică Severin și Lucian Dindirică, nu au participat la votul final.