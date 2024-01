Călin Donca, milionarul-vedetă arestat, dezamăgit de prieteni! Am făcut curățenie, nu mai am bani, trăiesc din datorii

Călin Donca a fost protagonistul unui scandal financiar care a dus la reținerea sa. Într-un interviu acordat aseară postului de televiziune România TV, milionarul român Călin Donca a făcut câteva declarații. Prin care a oferit o perspectivă sinceră asupra vieții sale tumultuoase. Dar și a eforturilor de a-și dovedi nevinovăția în fața acuzațiilor ce i-au umbrit cariera.

Donca, cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative în domeniul afacerilor, a subliniat angajamentul său de a fi un exemplu pozitiv, depășind stereotipurile negative asociate cu bogăția. „În toată activitatea mea, am încercat să fiu un exemplu. Misiunea mea a fost să ajut pe alții să înțeleagă că a fi bogat nu înseamnă a fi hoț,” a declarat Donca.

În timpul detenției sale, Donca a povestit că a dedicat ore în șir lecturii și scrierii unei cărți, un proiect care a devenit un refugiu spiritual în perioada dificilă. „Am citit șase ore pe zi, am scris la o carte, încercând să găsesc un sens în această încercare,” a mărturisit el.

Pe lângă dificultățile personale, Donca a vorbit și despre provocările familiale. Soția sa a fost nevoită să preia controlul afacerilor în timpul absenței sale, menținându-le pe linia de plutire. De asemenea, milionarul a exprimat dezamăgirea față de unii prieteni, care au dispărut în momentele de maximă nevoie. „Am descoperit cine sunt adevărații prieteni în aceste momente grele,” a adăugat Donca.

„Nu vă doresc să ajungeți în situația în care să vă cunoașteți cu adevărat prietenii. Eu aveam o părere total diferită față de persoanele care-mi sunt apropiate. Am trăit doar din datorii cât am fost arestat, soția a rămas fără nimic. Ne-au fost luați toți banii din casă, am mers la cei mai bogați prieteni să obținem bani, dar nu am obținut de la ei mai nimic. Au fost persoane care ne-au surprins, ne-au sunat și ne-au întrebat cu ce pot să ne ajute, dar nu cei la care ne-am așteptat. Am făcut curățenie între prieteni. În tot răul e și un bine, am fost surprins să constat că unii au aruncat cu pietre în noi.

Avem în continuare casa în care locuim, trei mașini au fost ridicate în valoare de aproximativ 800.000 de euro, poate chiar mai mult.

Acuzațiile pe care le am eu nu sunt venite din partea unei persoane. Eu sunt aici ca să răspund, am fost acolo unde a trebuit, mai departe rămâne să vedem dacă acuzațiile vor fi ca cele de la început sau se vor mai anula dintre ele. E o situație la care nu m-am așteptat vreodată, să trebuiască să mă uit la bani când vine vorba de mâncare. Am continuat să lucrăm, eu am lucrat de acasă, am luat legătura cu investitorii noștri, mulți au vrut să știe ce se întâmplă mai departe”, a mai spus el la România TV.