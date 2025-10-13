Calendar ortodox, 13 octombrie. Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iași

Din cuprinsul articolului Despre Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor și Agatonica

Pentru creștinii ortodocși, ziua de 13 octombrie marchează mai multe evenimente deosebit de importante.

În această zi, marcată cu o cruce neagră în calendarul ortodox, Biserica Ortodoxă Română prăznuiește „Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi”. Tot pe 13 octombrie este ziua în care sunt prăznuiți Sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica.

În anul 1996 a fost adusă la Iaşi, racla cu capul Sfântului Apostol Andrei, de la Catedrala mitropolitană din Patras (Grecia). În anul respectiv, peste un milion de credincioși au venit să cinstească, la Iași, pe Sfântul Apostol Andrei și pe Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Duminică, 13 octombrie 1996, Sfânta Liturghie a fost oficiată în Catedrala mitropolitană din Iași, de un sobor de ierarhi, în fruntea cărora s-a aflat Mitropolitul de Patras, Înaltpreasfințitul Nicodimos. Alături de acesta s-a aflat și actualul Patriarh al României, Preafericitul Părinte Daniel.

După acest mare eveniment, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat cererea IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei de atunci, ca în fiecare an, la această dată, de 13 octombrie, în calendarul creștin ortodox să fie pomenită aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Apostol Andrei.

În data de 19 octombrie 1996, sfintele moaște însoțite de delegația din Grecia s-au întors în Patras.

În această zi, de 13 octombrie, sunt comemorați Sfântul Mucenic Carp episcop al Tiatirei și Sfântul Papil care a fost diaconul său, Sfinții Agatodor şi Agatonica. Despre aceștia se spune că pe vremea împăratului Decius şi a proconsulului Valerius. Fiind aduși în fața împăratului, ei au mărturisit în fața tuturor credința în Domnul Iisus Hristos, motiv pentru care au fost legați de cai și târâți pe drumul de la Tiatira până la Sardia unde au fost spânzurați de un lemn. Atunci văzând chinurile la care sunt supuși, Agathodor slujitorul acestor sfinți, a mărturisit credința în Hristos. A fost și el spânzurat și bătut cu toiegele până și-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu.

Pe Papil l-au legat de patru pari, și l-au ridicat sus după care l-au lovit cu pietre, însă acestea nu l-au rănit. Chiar dacă era supus torturilor pentru a-și renege sfânta credință, Sfântul Papil a vindecat un orb, și i-a făcut pe mulți să creadă, astfel, în Hristos.

Au urmat alte chinuri cei doi fiind târâți prin spini și bătuți peste pântece. Apoi, au fost dați fiarelor să-I mănânce. Au fost protejați de un leu care, cu răgetele sale, a împiedicat celelalte fiare să se apropie și să-i sfâșie.

După aceasta, cei care-i torturau i-au încălțat cu încălțări de fier și i-au aruncat în cuptor. A fost momentul în care Agathonica, sora Sfântului Papil, facând rugaciune, a intrat a intrat în foc alături de ei. Credința i-a protejat și au ieșit vii, astfel că, în cele din urmă, cei care i-au supus torturii au decis să-i decapiteze cu sabia.