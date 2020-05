Călătoriile dintr-o țară în alta în Europa erau ceva de la sine înțeles înainte de epidemia de coronavirus. Și ar putea redeveni realitate chiar la startul sezonului de vară, un lucru cerut desigur de branșa turismului, lovită din greu de restricțiile impuse împotriva noului virus. Iar oamenii au din nou dor de ducă, după multe săptămâni de pauză obligatorie. Guvernul german ar urma să ridice la 15 iunie avertizarea de călătorie pentru 31 de țări europene. Este vorba de celelalte 26 de state membre ale UE, precum și de Marea Britanie, Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein.

Pe pagina de Internet a Institutului Robert Koch se poate citi în continuare: „Pentru persoanele care intră în Germania după o ședere de mai multe zile într-un stat din UE, din vecinătatea UE asociat la spațiul Schengen sau din Marea Britanie, se recomandă de către guvernul german și autoritățile de land o carantină atunci când țara din care se revine are mai mult de 50 de cazuri noi de infectări în ultimele șapte zile raportat la 100.000 de locuitori, potrivit datelor oficiale ale European Center for Disease Prevention and Control.”

Recomandarea de carantină (care oricum nu este obligatorie!) va fi anulată pe 15 iunie dacă se va ridica avertizarea de călătorie. Premisa pentru călătorii libere este evoluția satisfăcătoare a epidemiei de coronavirus. Cabinetul de la Berlin trebuia să ia această decizie miercuri, dar a amânat-o pentru începutul lui iunie.

Branșa turismului își pune speranțele în ziua de 15 iunie

La izbucnirea pandemiei, fiecare țară din UE a făcut după cum a crezut de cuviință, nu a existat niciun fel de reacție comună: frontierele interne au fost închise unilateral sau s-au decis măsuri de carantină care nu interziceau călătoriile, dar le făceau practic imposibile. Acum se speră că măcar relaxarea restricțiilor va fi convenită reciproc de guvernele celor 27 de state UE. Ministrul de Externe italian Luigi Di Maio a declarat în urmă cu câteva zile la televiziunea Rai: „Ne bazăm pe faptul că, pe 15 iunie, vom putea deschide cu toții în comun granițele în Europa.” Ar fi o zi mare pentru turismul european.

Din păcate însă, cu foarte puțin timp înainte de startul vacanței de vară, lucrurile nu stau prea bine. Călătoriile libere în toată Europa presupun diferențe mici între măsurile de protecție aplicate în cele 27 de țări, în ceea ce privește purtarea măștilor sau respectarea distanței de 1,5 metri între persoane. De asemenea, ar trebui să existe niște prevederi comune pentru reintroducerea, la nevoie, a măsurilor restrictive dure. Guvernul german propune ca pragul la nivel european de la care să fie reintroduse restricțiile severe să fie de 50 de noi cazuri la 100.000 de locuitori în interval de șapte zile.

Prevederi și programări diferite

Deocamdată, planurile privind deschiderea granițelor și măsurile de igienă diferă major de la o țară la alta. Câteva exemple:

ITALIA: Intrarea în țară a cetățenilor comunitari ar urma să fie repermisă din 3 iunie deja, fără intrarea în carantină a noilor sosiți. Italia a avut cel mai mare număr de infectări din întreaga lume, raportat la populația totală. Dar regiunile italiene au fost afectate foarte diferit de epidemie și nu există încă libertate de mișcare între regiunile din interiorul Italiei. Nu se știe dacă și vecinii Italiei vor deschide frontierele. Ministrul Sănătății din Austria, Rudolf Anschober, a declarat joi într-un interviu: „Sunt un mare prieten al libertății de circulație, dar în cazul Italiei trebuie să rămânem precauți.” Și Elveția își sfătuiește cetățenii în continuare să nu se deplaseze în Italia, iar granițele dintre cele două țări rămân închise.

FRANȚA: Guvernul de la Paris își sfătuiește cetățenii să evite în continuare călătoriile în afara țării. Turiștii străini care vor să viziteze Franța vor avea și după jumătatea lui iunie de respectat reguli stricte anti-coronavirus, care le-ar putea da peste cap concediul. În zonele încă major afectate, cum este capitala Paris, cafenelele și restaurantele sunt încă închise.

SPANIA: Această țară a fost de asemenea lovită puternic de coronavirus și își va redeschide granițele abia din 1 iulie. Atunci se va renunța și la carantina obligatorie pentru nou-veniți.

BELGIA: Controalele la granițe se mențin, iar intrarea sau ieșirea din țară sunt permise doar pentru motive foarte întemeiate. Lucrurile nu se vor schimba decât în urma unor acorduri cu fiecare stat vecin, dacă evoluția epidemiei o permite.

POLONIA: Acolo, hotelurile și restaurantele au deschis deja de la începutul lui mai. Totuși, până pe 12 iunie, niciun străin nu are voie să intre în țară, frontierele sunt închise total. Nu se știe exact când se vor schimba prevederile.

SUA: Este valabilă în continuare, cu foarte puține excepții, interdicția de intrare în SUA a cetățenilor din spațiul Schengen. Președintele Trump nu a spus cât timp va mai fi așa. „Dacă vor face progrese, vom redeschide treptat granițele, dar doar dacă fac progrese”, a declarat el recent la Washington.

Deschideri de granițe unilaterale?

Coșmarul în Europa, care nu este nici măcar atât de exclus, arată astfel: unele țări, precum Italia, își vor redeschide unilateral granițele, dar țările vecine nu. Ceea ce înseamnă că austriecii și germanii vor avea voie să meargă în Italia, dar italienii nu vor avea voie să călătorească în Austria și Germania.

Responsabilii de protecția consumatorilor avertizează cu privire la pericolul de îmbolnăvire și critică absența unor standarde comune în UE. „Regulile de igienă ar trebui să fie comune la nivel european”, spune Klaus Müller, șef al asociației federale a centralelor de protecția consumatorului. În plus, pentru persoanele care fac parte din grupe de risc ar trebui „să fie valabilă în continuare avertizarea de călătorie, atât timp cât nu există un vaccin funcțional”.

Nu este clar ce va fi după jumătatea lui iunie cu statele terțe. Pentru cetățenii acestora există în prezent restricții dure în UE, fără să fie făcută vreo diferență individuală între țări, în funcție de numărul de cazuri de infectări cu coronavirus din fiecare. Dacă interdicția de intrare în UE se va menține în cazul lor, atunci toate țările terțe vor rămâne pe dinafară, indiferent de cât de afectate sunt de epidemia de coronavirus.

Text și foto: Deutsche Welle