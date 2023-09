Cafeaua pe stomacul gol. Cât de periculoasă poate fi

Cafeaua pe stomacul gol. Studiul efectuat de Universitatea din Maryland (SUA) a arătat că un consum de cafea pe stomacul gol, nu este absolut deloc eficient și nu ne trezește, așa cum ne gândim noi că o face. În plus, organismul eliberează cortizol atunci când ne trezim, în mod natural.

Motivul pentru care nu trebuie să bem cafeaua pe stomacul gol

Concentrația de cortizol din sânge este încă foarte mare dimineața. Corpul nostru produce hormonul stresului în mod natural. Pentru a ne pregăti să ne trezim și ne stimulează metabolismul. Dacă bem cafeaua pe stomacul gol, cofeina pe care o conține, nu ne este de nici un folos în acel moment.

Potrivit studiului, este mult mai bine să bem cafea după micul dejun, sau după ce avem ceva în stomac. Pentru că atunci cortizolul a fost deja redus oarecum și cafeaua ne ajută cu adevărat să începem ziua în formă și cu mai multă energie.

Afirmația cum că acidul din cafea dăunează stomacului nu este pe deplin adevărată. De fapt, nu acidul cafeic. Mai degrabă anumite substanțe și uleiuri care sunt produse în timpul prăjirii, dăunează. Acestea stimulează producția de acid din stomac și pot provoca durere și disconfort. Dacă nu vă place atât de mult cafeaua, ar trebui să încercați să reduceți consumul acesteia.

Cafeaua și estrogenul

Cât privește hormonii. Cafeaua pe stomacul gol chiar afectează sistemul hormonal al femeilor? „Ceea ce pot spune este că, de fapt, pare să existe o legătură între cofeină și hormoni, în special estrogenul”, explică doctorul Christoph Specht. Medicul face referire la un studiu din „American Journal of Clinical Nutrition” din 2012.

Studiul cu aproximativ 260 de subiecți de testare a demonstrat faptul că, cofeina are un efect asupra nivelului de estrogen. Dar, efectul „nu a fost relevant din punct de vedere clinic”, a spus Specht. „Din punct de vedere clinic, asta înseamnă că are vreun impact asupra funcțiilor importante”. Pe scurt: efectul este atât de mic încât nici măcar nu se observă în organism.

Nutriționista Hedlund, în schimb, vede o legătură clară: „Obișnuiam să beau câteva cești de cafea pe stomacul gol și apoi mă întrebam de ce am acnee hormonală”, declară aceasta. Potrivit lui Specht, „mai întâi trebuie să cunoști declanșatorul acneei hormonale pentru a vorbi despre o conexiune. Pe scurt: testosteronul provoacă cosuri, estrogenul nu”, spune medicul într-un interviu RTL.

Concluzii și sfaturi

Așadar, femeile pot continua să bea cafea liniștite. Dar, dacă aveți dureri de stomac, doctorul Specht vă recomandă să încercați mai multe tipuri de cafea. Sau chiar să renunțați la ea. „Dacă cineva are probleme de sănătate dimineața și crede că este din cauza cafelei, atunci o puteți testa. Dar cred că trebuie să vă testați individual, deoarece, cu siguranță există oameni care o tolerează foarte bine. Dacă vreți neapărat să beți cafea, cred că nu ar trebui să faceți asta cu stomacul gol. De altfel, cafeaua este considerată foarte sănătoasă. Are un efect antioxidant și chiar se spune că previne cancerul”.