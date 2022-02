Căderea în dizgrație a lui Adele. Mii de fani au reacționat dur la adresa cântăreței

Adele, care până acum a fost iubită în lumea muzicală, a fost considerată drept o „divă” de către fani și critici muzicali, pe fondul deciziei de a renunța la un spectacol din cauza aspectului platoului. În timp ce controversatele anulării show-urilor ar fi putut crea nemulțumire în rândul și celor mai loiali fani, aceștia sunt surprinși să audă cerințele sale pentru performanța de la Brit Awards: dulciuri Percy Pig, fructe și niște vin.

O sursă a declarat pentru The Sun duminică: „Pe vremuri, cerințele lui Adele nu erau așa de mari. Încă își iubește vinul, însă este mult mai atentă la celelalte alegeri.” Raportul The Sun sugerează că Adele și-a schimbat cerințele față de cele din 2011, când a urcat pe scena britanicilor cerând țigări și gumă de mestecat. Potrivit sursei, Adele speră că va putea întoarce opinia publică de partea ei după ce a provocat supărare prin anularea spectacolelor ei din Las Vegas. A spus: „Există multă presiune asupra ei pentru emisiunea de marți, așa că nu momentan nu va vorbi. Ea știe că spectacolul din Las Vegas a fost o mare dezamăgire pentru fani, așa că vrea să-i compenseze.”

Adele urma să aibă mai multe concerte la Colosseum la Caesars Palace începând cu 21 ianuarie și care ar fi durat până pe 16 aprilie – dar ea a anulat toate spectacolele din cauza „întârzierilor și a Covid-19”, chiar cu o zi înainte de primul ei concert. Dar rapoartele ulterioare au sugerat că Adele și-a reprogramat spectacolele – care încă nu au fost reprogramate – deoarece cerințele sale au fost respinse, iar relația sa cu omul de afaceri, Rich Paul, este una conflictuală.

Relația amoroasă a lui Adele

O sursă a declarat săptămâna trecută pentru revista Closer: „Adele nu este într-o stare bună, se chinuie să mănânce sau să doarmă. Amânarea spectacolelor nu a fost o decizie pe care a luat-o cu ușurință și pur și simplu nu este obișnuită cu o astfel de reacție și atacuri atât de dure din partea fanilor”. Ei au continuat: „Este foarte sensibilă și este cineva care poate doar să îndepărteze criticile atât de dure, indiferent cât de mult o îndeamnă oamenii să le ignore”.

Între timp, rapoarte contradictorii au sugerat că relația lui Adele cu Rich – prima ei poveste de dragoste de la despărțirea de soțul ei, Simon Konecki cu care are un fiu în vârstă de nouă ani, devine din ce în ce mai puternică. Unele surse au susținut că perechea locuiește acum împreună, iar un vecin le-a spus anterior celor de la Sunday People: „Au fost multe lucruri care au venit și au plecat din casă în ultimele zile. Am auzit că Adele stă acolo de vineri, 21 ianuarie. Există o securitate pe care nu am mai văzut-o până acum. S-au agățat unul de celălalt”, a declarat acesta potrivit Mirror.co.uk.