Cadavrul unui fost șofer de ambulanță, găsit în apele canalului Dunăre – Marea Neagră

Trupul neînsufleţit, găsit în canalul Dunăre – Marea Neagră, este al unui bărbatul în vârstă de 52 de ani și este fost angajat al serviciului de ambulanță. Din primele informaţii, omul ar fi fost dat afară de la serviciu după ce a făcut accident cu maşina Ambulanţei, sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul dispăruse de acasă din data de 29 octombrie, dispariția acestuia fiind anunțată în data de 30 octombrie.

Acesta şi-ar fi anunţat familia cu câteva zile înainte de a recurge la gestul necugetat pe care avea de gând să-l facă. Angajatul Serviciului de Ambulanţă s-ar fi aruncat de pe pod, la Năvodari, în apa canalului Dunăre – Marea Neagră.

Un pescar care se afla în zonă a mărturisit că intervenția nu a fost una dificilă, cadavrul bărbatului fiind scos după maxim 15 minute.

„Pompierii erau deja aici, și salvarea când am venit eu. Apoi, pompierii l-au scos, l-au ridicat și l -au băgat în mașină. Nu știu cine a anunțat la 112. Când am venit eu erau toți aici deja. Intervenția a durat maxim un sfert de oră, nu a fost greoaie. Am văzut ca o geacă plutind, aproape de mal” , a spus pescarul pentru Ziua de Constanța.

Cadavrul unei femei, descoperit în aceeași zonă în aprilie

Anul acesta, tot în aceeași zonă, autoritățile au mai făcut o descoperire macabră, chiar în Canalul Dunăre-Marea Neagră, acolo unde cadavrul unei femei a fost observat plutind.

Oamenii legii din cadrul Secției de Poliție Transporturi Constanța au fost sesizați cu privire la faptul că trupul neînsuflețit al unei persoane a fost observat plutind pe apă, în Canalul Dunăre-Marea Neagră, mai precis în zona kilometrului 39.

Autoritățile s-au deplasat la fața locului, polițiștii constatând că este vorba despre o femeie în vârstă de 45-50 de ani, cadavrul fiind în stare avansată de putrefacție. În același timp, oamenii legii au precizat că nu au găsit urme vizibile de violență pe trupul victimei.