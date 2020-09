Florentin Pandele a câștigat fără emoții un nou mandat la Primăria Voluntari, obținând 70% din voturi, potrivit datelor provizorii furnizate de BEC. Prezența la vot a fost de 42.68%.

Florentin Pandele a fost votat de 10.700 de cetățeni.

Gabriela Firea a pierdut alegerile pentru primăria Capitalei, obținând un scor de 39%.

Gabriela Firea, asociată cu Dragnea, Iliescu și Năstase

Gabriela Firea, a afirmat că, în perioada campaniei electorale, a fost asociată de adversarii săi politici cu foştii preşedinţi ai PSD Ion Iliescu, Adrian Năstase şi Liviu Dragnea, ceea ce este „nedrept” şi „incorect”.

„În loc să vorbim despre poluare, să vorbim despre gropile de deşeuri, care aparţin de Ministerul Mediului, să vorbim despre grădiniţe, creşe, şi aşa mai departe, am vorbit despre Ion Iliescu, fostul preşedinte al PSD, retras din activitatea publică de ani de zile. Dacă dumneavoastră găsiţi o alăturare între activitatea mea la Primărie şi domnul Ion Iliescu, atunci putem să decidem orice şi rezultatul poate fi oricare. Asocierea mea cu domnul Adrian Năstase, fostul preşedinte al PSD, retras de asemenea de foarte mult timp din activitatea publică. Merge cu nepoţeii în parc. Dar, ce să vedeţi, în această campanie s-a vorbit despre domnul Adrian Năstase, eu fiind urmaşa domniei sale, total incorect, nedrept şi lipsă de respect faţă cetăţeni”, a declarat Gabriela Firea la sediul de campanie.

Aceasta a adăugat că, de asemenea, a fost asociată şi cu fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, aflat acum în închisoare.

„S-a vorbit despre domnul Dragnea, care ştim unde este. Doi ani de zile am fost printre puţinii colegi care s-a luptat real cu ceea ce făcea la acel moment domnul Dragnea. Acum s-a şters totul cu buretele, eu sunt omul lui Dragnea şi, ce să vezi, nu trebuie să fiu votată. Manipulări grosiere, care sunt convinsă că vor fi decontate de cei care nu au dorit să discutăm despre Bucureşti, despre problemele Capitalei, ci m-au asociat cu 10 august, deşi n-am nicio legătură cu acel eveniment nedorit, şi mi-am spus punctul de vedere la acel moment, cu Ion Iliescu, Adrian Năstase, Liviu Dragnea. Mai aveau să mă compare cu cine ştie ce dictatori din altă ţară şi erau lucrurile complete”, a afirmat Firea.

Pandele a explodat în direct!

Lumea nu știe că Gabi a avut mai multe operații, i-au tăiat întâi 30 de centimetri din colon, apoi alți 29 la altă operație. Gabi nu știe că am intervenit, chiar îi cer scuze.

Am să vă spun și trei cauze care au dus la pierderea capitalei și a sectoarelor.

Cauza principală a fost echipa de miniștri pe care a avut-o PSD până au pierdut puterea.

Nu vreau să pomenesc numele fostului lider care acum e la închisoare, îi doresc să se elibereze repede, să se întoarcă la familie. El (Dragnea) a blocat toate proiectele care aveau legătură cu Primăria Capitalei.

Întrebat de Dan Andronic dacă Liviu Dragnea este vinovat, Pandele a răspuns afirmativ.

Miniștrii care au blocat, cu Teodorovici în frunte, au trimis banii spre sectoare.

A doua cauză este Victor Ponta. Ponta și cu Negoiță s-au gândit cum să facă s-o execute pe Gabriela Firea, ca să candideze el în 2024, cum să facă să dea o gaură mare în barca PSD.

Liviu Dragnea a făcut tot ce i-a stat în putință s-o execute pe Gabi să nu-i ia partidul.

A treia cauză este uniunea USR-PLUS, care e cea mai mare nenorocire a României, plus Ludovic Orban, care a dat cea mai mare lovitură PNL. Orban a luat toate lăturile lumii și i le-a pus în cap Gabrielei. Au asociat cu COVID, electoratul PSD s-a speriat să mai iasă la vot, la ora 21:00 erau pregătiți să facă scandal dacă nu ieșea cum voiau ei.

Am vorbit cu domnul Orban. Eu îl cunosc aproximativ bine, pentru că am fost membru al PNL. Primul mandat l-am obținut ca liberal. Am zis: Gabi, te rog, lasă-mă să intervin să spun ce știu eu despre el. Gabi m-a oprit. Îmi pare rău că am ascultat-o. L-am sunat la 21:20 și mi-a răspuns. I-am spus: Ludovic, mi-ai aruncat în cap toate lăturile lumii, când ne vom întâlni îți voi spune câteva fraze care tevor face pământiu.

Politica în România se duce prin lovituri sub centură și minciuni. Am zis că am 60 de ani și trebuie să mă supun femeii. Orban a prezentat caracatița, să vedem cu câți câini vine Plicușor Ban după el. Rog insituțiile statului să ne judece cu aceeași măsură.

Orban în această seară a distrus PNL.

Florentin Pandele, primar la Voluntari și soțul Gabrielei Firea, s-a dezlănțuit în direct la RTV, atât împotriva PSD și a fostului lider Liviu Dragnea, cât și contra lui Ludovic Orba și a USR.