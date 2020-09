„Alaltăieri v-am prezentat 33 de nume, astăzi o să mai vin cu 15 nume. Vreau să vă spun că multe dintre aceste nume, ne-au fost furnizate de oameni din Primărie, pentru că în Primărie sunt foarte mulți oameni serioși, care sunt deranjați de faptul că, în Primăria Capitalei se accede pe bază de relații, pe bază de rudenie și nu pe bază de profesionalism”, a spus candidatul PNL-USR-PLUS.

„Am văzut alaltăieri, o să vedem și azi că principalul criteriu pentru a ocupa o funcție publică importantă în administrația publică PSD din București, este să fii naș, fin, soră, frate, partener de afaceri, fiu de partener de afaceri, ș.a.m.d., a adăugat Nicușor Dan, care a continuat spunând că „nu este de mirare că oamenii aceștia nu au fost în stare să atragă fonduri europene, nu este de mirare că nu au fost în stare să ne asigure apa caldă. O să vedeți că compania de căldură din București este condusă de un polițist și de o chimistă. Acestea sunt calificările pe care le au oamenii care conduc Compania Termoenergetica”.

„Cred că, o să mai avem câteva episoade și cred că, bucureștenii, pe 27 septembrie, o să înțeleagă că este foarte important, nu doar din punct de vedere moral, dar pentru viața lor curentă, să schimbăm oamenii aceștia cu niște oamenii care chiar au învățat pentru ceea ce trebuie să facă”, a promis candidatul la Primăria Capitalei.

Nicușor Dan a continuat cu o serie de personaje despre care spune că au fost condamnate pentru fapte penale sau că sunt cercetate de procurori. „Începem cu personaje care au probleme penale și începe cu consilierul pentru infrastructură al Primarului General, Marius Coajă. Este totodată director adjunct al administrației pentru consolidări. A fost condamnat cu suspendare pentru furt.

Continuăm cu directoarea direcției de relații publice din primărie, doamna Mirela Ercuță, are un alt nume acum, după căsătorie. Din nou, ea a fost condamnată pentru evaziune fiscală, în urma acestei condamnări, ea nu a fost adusă de doamna Gabriela Firea în Primărie, a fost angajată în mandatul lui Sorin Oprescu însă, în anul 2019, Agenția Națională pentru Funcționari Publici a înaintat o adresă către Primăria Capitalei, în care a spus că această doamnă, prin faptul că este condamnată penal, nu mai poate să ocupe funcția de director în Primărie și cu toate aceste continuă să ocupe această funcție.

Continuăm cu domnul Ștefan Dumitrașcu, arhitectul șef al Capitalei, pentru acesta, DNA a constatat, în urma unei expertize, că în urma unor autorizații ilegale pentru imobilul din Calea Dudești, nr 94, folosul necuvenit a fost de 600.000 de euro. Cu toate acestea, el a fost adus, dacă nu mă înșel în 2017, de către Gabriela Firea, arhitect șef al Primăriei Capitalei. Și care a fost prima lui grijă? Prima lui grijă a fost să dea PUZ Sector 3, prin care introducea în legalitate o parte din construcțiile ilegale, pentru care dăduse el autorizații ilegale, când era arhitect șef al Sectorului 3.

Continuăm cu domnul Dumitru Catană, care conduce corpul de control. Principala lui calitate este că a fost coleg și este prieten cu florentin Pandele. Ocupă această funcție începând cu anul 2017. El este cel care se ocupă de relațiile cu directorii care nu ascultă ordinele exacte ale Primarului General. El este cel care a făcut raportul prin care a fost demisă, de la conducerea teatrului Odeon, Dorina Lazăr. După cum știți, Dorina Lazăr a câștigat procesul cu Primăria Capitalei. Instanța a constatat că acest raport de control făcut de domnul Catană, a fost unul abuziv și concedierea sa a fost una abuzivă.

Continuăm cu doamna Tania Haritonivici, care este directorul adjunct al Radet, actualmente director general al Energetica Servicii. Știți că pe energie avem Termoenergetica și Energetica Servicii. Am spus deja, serviciile de termie din București sunt conduse de un om care are formația de polițist, domnul Burghiu, finul primarului Firea și de doamna Haritonovici a cărei principală calitate: este prietenă, din Bacău, cu Primarul nostru General.

Continuăm cu domnul Adrian Corbu, acesta este director general al companiei de consolidări și vine pe această poziție direct din Voluntari. Principala lui calitate: este vecin cu familia Pandele – Firea.

Alte nume de persoane care au venit din administrația publică din Voluntari și au nimerit, direct, în funcții de conducere a companiilor municipale sunt: Alina Nicoleta Barbința, care vine dintr-o companie a Primăriei Voluntari și a fost instalată, direct, director general în compania municipală de protecție civilă și voluntariat.

Aceeași situați o găsim la Mihaela Oana Barbu, care vin de asemenea, dintr-o companie a orașului Voluntari și a fost instalată, direct, director general al companiei municipală imobiliară București.

O să avem, până la sfârșitul acestei campanii electorale, o conferință specială despre afacerile imobiliare ale Primăriei Capitalei și în care această companie municipală imobiliară a fost implicată în mod direct.

Aceeași situație la domnul Milner Eduard Răducanu care, la fel, vine dintr-o companie a orașului Voluntari și a ajuns, direct, director general al companiei municipale eco-igienizare din București.

Vă mai aduceți aminte de Corina Bogaciu? Corina Bogaciu este unul dintre cei mai tineri deputați din Camera Deputaților și principala ei calitate: este nepoata domnului Florentin Pandele. Ea are și un soț pe nume Chinta Marinel Roberto, care este director general, bineînțeles, al companiei greencity din Voluntari.

Continuăm cu domnul Ștefan Stroe, care conduce Asociația de Transport București – Ilfov. Este asociația care se ocupă de transport și coordonează STB cu societățile de transport ale localităților din jurul Bucureștiului. Pentru asta are un salariu de 20.000 de lei pe lună dar, dincolo de asta, și-a angajat în această asociație de transport, și-a angajat nepoata și și-a angajat cumnatul acesteia pe domnul Marian Mitroi.

Am vorbit deja de primul șef al Poliției Locale, domnul Ștefan Văsâi, am vorbit alaltăieri despre domnia sa. Ce am aflat între timp este că, domnia sa s-a calificat ca șofer al Primarului Florentin Pandele. Aceasta a fost prima sa funcție, după aceea a ajuns în Poliția Locală Voluntari și de aici, direct, șeful Poliției Locale a Municipiului București.

Știți că am avut ieri o acțiune la sediul PSD și, acolo, am avut o scurtă discuție. Revin cu provocarea către Gabriela Firea, să iasă public cu domnul Ștefan Văsâi, care a fost șeful Poliției Locale și, acum, este director general în Primăria Capitalei pe administrativ, ocupându-se, printre altele, de achizițiile publice ale municipalității.

Provocarea pentru primarul PSD este să iasă cu acest domn, director general, și, în fața publicului, acest director general să facă un test de dictare, pentru că toată lumea care l-a cunoscut spune că nu stăpânește limba română.

Problema cu domnul Văsâi este că și-a angajat mai multe neamuri în aparatul Primăriei. Și-a angajat fata, la direcția de asistență tehnică și juridică. Și-a angajat ginerele, la serviciul relații cu Diaspora. Și-a angajat soția, la direcția juridică. Și-a angajat nepoata, la direcția informatică. Bineînțeles că tinerii sunt mai pricepuți la informatică.

Am vorbit, alaltăieri, despre actualul șef al Poliției Locale din București. Am uitat să precizez că este finul familiei Pandele – Firea și, de asemenea, o persoană nouă care apare pe lista noastră este directorul adjunct al Poliției Locale a Municipiului București, domnul Liviu Nedelcu care și el vine din Voluntari, unde s-a remarcat în campanii electorale pentru primarul PSD, actualmente independent, Florentin Pandele.

Acestea sunt numele noi, concluzia este aceeași. Mai avem o săptămână, dacă vrem ca administrarea vieților noastre să nu se facă pe bază de cumetrii, nepotisme, favoritisme și alte forme de isme, invit bucureștenii să iasă la vot, pentru că orașul acesta are un potențial uriaș. Orașul acesta este format din oameni muncitori, este format din oameni creativi, care reușesc în zona privată să fie peste nivelul Uniunii Europene este păcat ca viața loc și condițiile lor de viața, pentru ei și pentru copiii lor, să fie bătaia de joc a unor clanuri.

(Probabil că aceste angajări s-au făcut pe o anumită perioadă de timp, care s-ar putea să nu expire în același timp cu al doamnei Firea. Din punct de vedere legal, cum veți proceda pentru a demonstra că nu sunt calificați pentru posturile pe care le ocupă sau au fost angajați în baza unei legături de amiciție, legături de rudenie și dacă vreți să organizați și un concurs și pentru ceilalți angajați o evaluare eventual.)

Sunt două aspecte pe această chestiune. Evident că nu poți să contești toate actele administrative făcute în Primărie dar, sunt două lucruri care trebuie spuse. În primul rând, mulți din acești oameni au întocmit acte ilegale, de exemplu: arhitectul șef Stefan Dumitrașcu are, în opinia mea, câteva sute de autorizații ilegale pentru care instanța a

confirmat ilegalitatea, peste 10 sunt în litigii cu „Salvați Bucureștiul” și acesta este un motiv suficient pentru demitere, pentru că o obligație principală este ca legea să fie respectată. Același lucru se poate spune despre directorul direcției juridice domnul Iordache”.

Nicușor Dan a continuat spunând că i-au „fost aduse la cunoștință foarte, foarte, foarte multe ilegalități în interiorul Poliției Locale a Municipiului București. Este sesizat DNA, este sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Sunt mulți oameni care au fost angajați acolo fără concurs și fără să aibă diplomele necesare pentru pozițiile pe care le-au ocupat. Cazul cel mai fragrant este cu un domn care a dat concurs pentru o poziție publică și, au încurcat ei plicurile sigilate, și ei au dat răspunsul la întrebările care erau într-un plic, care nu s-a desigilat. Acest aspect a fost constatat și, ca urmare, nu s-a mai prezentat la proba orală”.

„Există în rapoartele către Parchete, tot în Poliția Locală, rapoarte despre zeci de mii de litri de motorină care au fost facturați ilegal. Există foarte multe ilegalități cum, probabil, există în multe compartimente și în momentul în care o să descoperim asta, evident, oamenii aceștia vor fi demiși.

Pe de altă parte, pentru toți ceilalți, așa cum se face în orice formă de management trebuie să existe rapoarte de activitate, pe baza unor indicatori de performanță, care trebuie să fie atinși și, dacă acești indicatori de performanță nu sunt atinși, evident, respectiva persoană trebuie să părăsească poziția”.

Întrebat dacă va depune o plângere penală împotriva parlamentarilor PSD care au mers la DNA și au făcut o plângere penală împotriva sa, candidatul a răspuns că, „până la sfârșitul săptămânii o să o redactăm și, probabil, luni sau marți o să o depunem. Pentru denunț calomnios”. El a precizat că și împotriva Gabrielei Firea pregătește un denunț.