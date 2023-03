Bursele europene au închis în scădere, după o săptămână în care majoritatea băncilor centrale au anunțat majorări de dobânzi

În încercarea de a reduce inflația, țările au apelat din nou la creșterea ratei dobânzii, ceea ce a dus în consecință la un declin al băncilor. Spre exemplu, indicele paneuropean Stoxx 600, care urmăreşte activitatea a 600 de companii din economii precum Austria, Elveţia, Suedia, Belgia, Norvegia şi Austria, a încheiat ziua în declin cu 1,4% şi aproape toate sectoarele au înregistrat scăderi.

Piețele au început să-și reducă ușor din pierderi

Anunțul președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a făcut ca piețele să-și reducă ușor din pierderi. Ea a dat asigurări că sectorul bancar din zona euro este rezistent datorită capitalului puternic, a poziţiilor de lichiditate şi a reformelor post-2008, când economia a trecut printr-o criză majoră.

Potrivit acesteia, setul de instrumente al BCE a fost echipat pentru a furniza lichiditate sistemului financiar, dacă este necesar. Citigroup a retrogradat în această săptămână sectorul bancar european la „neutru”, de la „supraponderare”, invocând efectele înăspririi continue a politicii monetare.

Acțiunile Deutsche Bank au încheiat în scădere cu 8,5%, extinzând o scădere de 3,2% de joi, după ce swapurile sale de credit default, o formă de asigurare pentru deţinătorii de obligaţiuni, au crescut.

Cel mai puternic au scăzut acțiunile UBS, Societe Generale, Barclays şi BNP Paribas. De asemenea, indicele companiilor din sectorul petrolului şi gazelor au scăzut cu 2,8%, ale companiilor de construcţii cu 3,1%, iar cele ale companiilor industriale cu 2,5%.

În scădere au încheiat indicele DAX al bursei din Frankfurt, cu 1,66%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,74%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 1,26%. La Milano, indicele FTSE MIB a coborât cu 2,23%, potrivit News.ro.

Acțiunile marilor bănci americane au scăzut puternic

Nici acțiunile băncilor din SUA nu o duc prea bine. Săptămânile trecute, acţiunile băncilor americane au fost sub presiune înainte de deschiderea şedinţei de la New York. Acţiunile First Republic Bank s-au prăbuşit cu 70%, chiar şi după ce autorităţile federale de reglementare au acţionat pentru a consolida sistemul bancar în urma prăbuşirii Silicon Valley Bank şi Signature Bank.