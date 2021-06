În afară de gunoaie și șobolani, degringolada privind bursele elevilor meritorii și cele sociale nemulțumește părinții din sector. Banii copiilor ba n-au mai venit, ba au fost mai puțini, ba au fost sistați până la votarea unei alte grile. Oamenii au început să reclame pe unde au putut fiindcă de la școală se ridica din umeri, iar la telefonul primăriei nu răspundea nimeni. Când unii au avut noroc și receptorul a fost ridicat, au primit ca răspuns ceva de genul „urmează să se voteze în Consiliul local”.

Primarul este acela care trebuie să reglementeze prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) acordarea acestor burse pe semestrul 2, lucru care nu s-a întâmplat până la intrarea în vacanță. Problema a fost semnalată și public de către consilierul Dragoș Preda de la PNL, cel cel care a interpelat-o pe Clotilde Armand în limba franceză, într-o ședință de consiliu încinsă din cauza gunoaielor care invadaseră sectorul. Într-o emisiune la B1 Tv, Dragoș Preda a subliniat că situația a fost semnalată de cetățeni, iar consilerii PNL i-au solicitat, de urgență, primarului să introducă bursele pentru elevi pe ordinea de zi din ședința de Consiliu Local.

În sfârșit, săptămâna trecută, după intrarea în vacanță, la presiunile lui Dragoș Preda, liberalul care i-a dat multe bătăi de cap primăriței de la Sectorul 1, dar și al altor consilieri, s-au votat și bursele elevilor. Informația a fost pusă pe pagina de Facebook a instituției, unde comentariile au curs. Redăm unul dintre ele, care cuprinde întreaga situație, dar incubă și răspunsul echipei primăriței.

„S.A.: Buna ziua! Ma intereseaza ce se intampla cu bursele elevilor din clasa a IX-a. Anul scolar s-a incheiat si pe semestrul II nu le-au intrat bursele de merit. Si daca sunteti amabili, imi puteti spune care este cuantumul real al acestora? Am gasit pe site-ul primariei sectorului 1 o postare din 25.06.2021 despre burse. S-au votat pe 24.06.2021 bursele pt sem II anul 2020-2021. De exemplu, pt note intre 9,50 si 9,99 se acorda 400 lei. Cu toate acestea, pe februarie un coleg a luat 175 lei in loc de 400 lei. Stim ca avem alt primar neales in sectorul 1 dar cred ca este suficient ca-si bate joc de locuitorii majori ai acestui sector. Macar copiii sa scape!!!!! Multumesc anticipat pentru raspuns!

Primăria Sector 1 București: Detalii privind plata burselor puteți afla de la colegii noștri apelând nr. de telefon: 021/319.10.13, interior 220. O zi frumoasă!”.

Bineînțeles, trebuie să ai mare noroc ca la acest număr de telefon să-ți răspundă cineva.

Părinții cu copii la grădiniță n-au fost nici ei mai avantajați în comunicare despre funcționarea acestor unități pe perioada verii. Una dintre mămici, care nu poate lipsi de la serviciu aproape 3 luni, scrie:

„Primăria Sector 1 Bucureşti, am vazut in unele postari ca se fac trimiteri catre ISMB, pt aflarea unui rsp privind gradinitele de vara in acest sector 1. Toate sectoarele, prin toti primarii aferenti, au facut anunturi privind gradinitele de vara, insa oare ISMB nu ofera niciun rsp tocmai sect 1? De ce? I-am intrebat si pe cei de la Inspectorat, nu am primit inca niciun rsp. Chiar sa nu se stie ceva concret pana la aceasta data?!?”.

Argumente tăioase ale omului care a pus-o la punct pe Clotilde Armand

E tot mai evident că, la Primăria Sectorului 1, disensiunile dintre consilierii liberali și primărița Clotilde Armand, susținută de grupul USR, se adâncesc din cauza viziunii asupra priorităților cetățenilor. Iar unul dintre cei mai vocali și mai aprigi consilieri este liberalul amintit – Dragoș Preda, candidat la șefia PNL din sectorul 1. Atât în ședințele de consiliu, cât și în public, el a adus argumente care ating probleme vitale ale locuitorilor acestui sector al Capitalei: serviciul de salubritate, campania de educare în școli, proiectul pilot al CITY AIR cu senzori de transmitere a calității aerului respirat de elevi plățile întârziate ale burselor sau lipsa de interes pentru sprijinirea Spitalului de copii ”Grigore Alexandrescu” în obținerea de fonduri europene.

În opinia liberalului, „spitalul, școala, sunt servicii de bază pentru populație”.

„Motivul pentru care ne alegem edilii este ca aceștia să aibă grijă de aceste aspecte. Oamenii trebuie să simtă că politicienienii lucrează pentru ei, să vadă rezultate concrete, palpabile”, a declarat Dragoș Preda.

Fără a face parte din „mafia” pe care o invocă Clotilde Armande în „războiul” cu firma de salubritate, Preda a avut o intervenție de bun-simț în ”Scandalul gunoaielor”. El a declarat pentru evz.ro:

„Prima mea calitate este aceea de cetățean. Și când am ieșit din apartament ca să merg spre ședință ( pe 15 iunie), locuiesc în sectorul 1, exact la ieșirea din imobil, în Aviației, o zonă bună a Bucureștiului, m-am lovit de un morman de gunoaie. Le-am fotografiat. Am vrut să-i arăt fotografia doamnei primar, nu am apucat. În schimb sper că a înțeles mesajul, că oricum ar fi și orice nemulțimiri ar avea cu privire la contract, acest serviciu de salubritate NU SE POATE ÎNTRERUPE. Este inadmisibil. Și sper că a înțeles că sunt hotărât și o să fac tot posibilul, o să facem, eu și colegii mei din PNL, tot posibilul ca această criză în profunda defavoare a cetățeanului, să se termine”.

Cine este Dragoș Preda de la PNL

Cel care vrea să devină președintele PNL Sector 1 are în spate o vastă experiență în administrație, acumulată tocmai în țara de origine a primăriței Clotilde Armand, Franța.

Dragoș Preda este al 50-lea bursier al Guvernului Republicii franceze în cei 65 de ani de existență ai Ecole nationale d’Administration din Franța. De asemenea, el este și absolvent a două programe de masterat ale Paris 1 Panthèon-Sorbonne, universitate în cadrul căreia a absolvit și programul de licență.

Cu toate acestea, tânărul politician Dragoș Preda, tatăl a doi copii, a revenit de fiecare dată în țară. Munca sa în străinătate a fost mereu în rezonanță cu acasă, cu România. A fost premiat în prima ediție a Galei Forbes România 30 și a primit o serie întreagă de distincții din partea societății civile.

CV-ul său arată că Dragoș Preda este fondator și membru a numeroase organizații, unele dintre acestea marcând profund societatea română de pretutindeni: Liga Studenților Români din Străinătate – cea mai vastă comunitate din afara granițelor, Fundația CAESAR, Clubul pentru Romania, IRSCA Gifted Education, Rotary Club Bucuresti Cismigiu, INACO – Inițiativa pentru Competitivitate etc.

Proiectul în care primărița Clotilde Armand vrea să investească bani: Piața Amzei

În ședința de ieri, Clotilde Armand a reușit să ia clădirea în care funcționa Administrația Domeniului Public a sectorului și să demareze renovarea ei pentru a o transforma în „Școala Regală”. Există deja demarat un proces pentru această clădire (fosta Fermă Regală) de către sindicatul ADP, care deține acte de proprietate.

Și tot ieri, primărița Clotilde Armand a anunțat pe Facebook demararea unui nou proiect ce vizează amenajarea Pieței Amzei, aflată în apropierea ambasadei Franței, la doi pași de Piața Romană.

„Primăria Sectorului 1 și-a propus refuncționalizarea Pieței Amzei și revitalizarea întregii zone adiacente pieței după modelul implementat deja în marile Capitale ale Europei. Administrația locală a Sectorului 1 a elaborat un proiect de transformare a Pieței Amzei într-un hub cultural și un pol al gastronomiei autohtone pentru a o face atractivă atât pentru locuitorii Capitalei, cât și pentru turiștii care vizitează Bucureștiul”.

Trebuie spus că, în momentul de față, în Piața Amzei există o hală construită de câțiva ani care e mai mult goală, fără țărani la tarabe și fără cumpărători. Zona e mai mult animată de bucureștenii care stau la coadă pe treptele Direcției de Taxe și Impozite sector 1.