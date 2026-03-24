Bursele asiatice urcă după ce Trump a amânat atacurile asupra centralelor electrice din Iran. Prețul aurului, în scădere

Bursele din Asia au înregistrat creșteri marți dimineață, ca urmare a anunțului președintelui Donald Trump privind amânarea atacurilor asupra centralelor electrice din Iran, potrivit CNN. Indicele japonez Nikkei 225 a crescut cu 0,9% până la ora locală 10:40, iar indicele Kospi din Coreea de Sud a urcat cu 1,1%. În Hong Kong, indicele Hang Seng a înregistrat un avans de 1,4%.

Cu toate acestea, piețele rămân volatile, iar acțiunile și prețurile petrolului continuă să oscileze, pe fondul războiului cu Iranul.

Această situație amplifică temerile unei crize energetice în țările asiatice care depind majoritar de petrolul și gazul importate din Orientul Mijlociu și transportate prin Strâmtoarea Ormuz.

Prețurile aurului și ale altor metale prețioase au continuat să scadă luni, însă au recuperat o parte din pierderile inițiale pe fondul speranțelor de detensionare a conflictului cu Iranul, potrivit Reuters.

Aurul spot a coborât inițial la aproximativ 4.098 dolari pe uncie, pentru ca mai târziu să urce în jurul valorii de 4.470 dolari pe uncie în tranzacțiile de după-amiază de la Londra. Contractele futures pe aur s-au tranzacționat între 4.470 și 4.500 dolari pe uncie, în scădere cu aproximativ 2% față de sesiunea precedentă.

Volatilitatea a fost determinată de anunțul lui Trump privind amânarea loviturilor planificate asupra infrastructurii energetice iraniene, pe motiv că discuțiile cu Teheranul au fost „productive”.

Aurul a înregistrat săptămâna trecută cea mai slabă evoluție din ultimii ani, pierzând aproape 10% în ultimele zile și aproximativ 20% față de recordul istoric de peste 5.590 dolari pe uncie, atins la sfârșitul lunii ianuarie.

Alte metale prețioase au fost și ele afectate de volatilitate: argintul spot a urcat spre 70 de dolari pe uncie după o revenire parțială, platina a scăzut la aproximativ 1.900 dolari pe uncie, iar paladiul a urcat la 1.450 dolari pe uncie.

Scăderea prețului aurului reflectă schimbarea încrederii investitorilor, pe fondul temerilor că războiul din Orientul Mijlociu ar putea alimenta inflația și menține dobânzile ridicate pentru o perioadă mai lungă. În acest context, obligațiunile guvernamentale devin mai atractive decât metalele prețioase, care nu oferă randament.

Analiștii consideră că volatilitatea actuală ar putea marca sfârșitul creșterii spectaculoase a prețului aurului din ultimul an, iar băncile centrale și statele din Golf ar putea folosi rezervele de aur acumulate pentru a conserva capitalul, limitând astfel creșterile viitoare ale prețului metalului.