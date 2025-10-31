Bulgaria, o atracție și în sezonul rece. Cât plătesc turiștii care vor să petreacă Revelionul în Bansko

Stațiunile de schi din Bulgaria atrag turiști din toate colțurile lumii, iar românii s-au aliniat acestui trend în ultimii ani. Bansko se află în topul preferințelor pentru o vacanță în sezonul rece. În această perioadă, tarifele de cazare pornesc de la 23,99 euro pe noapte, însă vor fi mai piperate în a doua parte a lunii noiembrie și în decembrie.

În luna noiembrie, turiștii pot plăti în jur de 800 de lei pentru trei nopți de cazare într-un hotel de patru stele din Bansko. Unitatea de cazare se află la un kilometru și jumătate de pârtie, iar tariful include micul dejun.

Cei care plănuiesc să petreacă Revelionul pe pârtiile trebuie însă să se aștepte la tarife mai ridicate.

Pentru un sejur de trei nopți, cu regim de demipensiune și cazare la aproximativ 500 de metri de centrul stațiunii, prețul ajunge la aproape 4.200 de lei pentru două persoane. Pachetul include, mic dejun și cină, acces la facilități precum piscină interioară, saună sau centru de wellness. Prețurile variază însă în funcție de confortul pe care îl oferă unitățile de cazare. În hotelurile de patru stele, tarifele pot depăși pragul de 5.000 de lei pentru același număr de nopți, mai ales dacă în pachet sunt incluse activități suplimentare, excursii sau lecții de schi.

Cei care dispun de un buget mai restrâns pot alege varianta cazărilor administrate de gazde private. Pentru un apartament complet echipat, situat la 30-40 minute de mers pe jos de pârtii, tarifele pornesc de la 250–300 de lei pe noapte, în funcție de poziționare și facilități. De obicei, aceste unități de cazare au bucătării proprii, astfel că turiștii își pot pregăti singuri mesele și pot economisi considerabil la capitolul restaurante.