Amintim că în urma scandalului generat de Revelionul realizat de membrii grupului umoristic Vacanţa Mare la Televiziunea Română, Iulian Bulai a subliniat, într-o postare pe Facebook, că Doina Gradea trebuie să plece de la conducerea TVR, iar în februarie, când începe sesiunea ordinară în Parlament „începem curăţenia”. Contactat de evz.ro pentru a detaila această intenție, mai ales că apăruse și punctul de vedere al președintei director-executiv al TVR, deputatul Iulian Bulai a continuat atacul la adresa Doinei Gradea.

Bulai: Au fost prea multe nereguli la TVR

„Am văzut că mi-a spus că sunt dictator. Nu am niciun comentariu. Eu, ca politician, în chestiunea TVR mi-am făcut treaba foarte bine. Am sesizat o neregulă şi o alocare bugetară contraproductivă despre măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus, iar declaraţiile dumneaei reprezintă un cântec de lebădă, pentru că ştie că au fost prea multe nereguli la TVR şi va trebui să dea seamă în faţa Parlamentului despre situaţia de faţă.

Ce am spus cu privire la demiterea ei nu este nou. Am spus asta şi în urmă cu 3 ani, şi în urmă cu doi ani. De 4 ani, din primăvara anului 2017, de când ea este preşedinte-director general al TVR, nu am discutat niciodată raportul de activitate al TVR. Comisia de anchetă parlamentară care a fost lansată în urma dezvăluirilor mele cu privire la încasările nejustificat de mari ale colaboratorilor TVR şi girate de doamna Gradea nu s-a întrunit niciodată, pentru că majoritatea PSD nu a dorit acest lucru. USR a fost singurul partid care a solicitat constant de atunci întrunirea comisiei, aşa că nu mă sperie nicio declaraţie de-a doamnei Gradea.

Este un cântec de lebădă. Privesc cu umor la ce se întâmplă în chestiunea reacţiilor şi merg înainte cu conştiinţa împăcată că am făcut ce trebuie şi trebuie să facem curăţenie în televiziunea naţională în chestiuni care ţin de transparenţa financiară şi de interimatul celor 90 de poziţii de conducere. Este imposibil ca lucrurile să funcţioneze bine când conducerea menţine un sistem de posturi de conducere interimare pentru a putea să şantajeze aceşti oameni. Acest lucru va trebui îndreptat, sper eu, de o nouă conducere”, a spus Iulian Bulai pentru evz.ro.

Întrebat dacă în prezent, coaliţia formată din PNL-USR PLUS-UDMR are un nume care ar putea să-i ia locul Doinei Gradea, Iulian Bulai a precizat: „Sub nicio formă nu am discutat nume. Principiul la care ţin eu cel mai mult, ca membru USR, ca preşedinte al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din Parlamentul României este că dacă vrem o democraţie puternică, avem nevoie de o media puternică şi independentă.

Deci oricare om ar fi pus în funcţia respectivă, trebuie să se lupte pentru a face din acea instituţie independentă şi transparentă. Şi depolitizată în sensul în care nu trebuie să se mai întâmple ce se întâmplă acum. 3 dintre membrii Consiliului de Administraţie care au fost numiţi de Parlament în urmă cu aproape 4 ani sunt acum angajaţi ai TVR. Acest lucru trebuie să înceteze! Este un conflict de interese uriaş. Se creează o politizare a instituţiei şi o subordonare a membrilor CA, ceea ce s-a întâmplat acum.

Avem nevoie de o modificare legislativă care trebuie să vină concomitent cu constituirea unei noi conduceri a TVR prin care membrii CA să nu mai poată fi angajaţi de instituţia unde exercită această activitate, TVR în cazul nostru. Cred că este nevoie de o reformă profundă a TVR, nu de o înlocuire a unor oameni puşi politic cu alţii puşi de o majoritate politică. De aceea, ideal ar fi ca noua conducere la nivel de preşedinte-director general a TVR să fie luată prin consens parlamentar, nicidecum printr-o răfuială politică între partide.”

Bulai dezaprobă glumele despre pandemie

Cu privire la conţinutul glumelor prezentate de Vacanţa Mare la TVR, preşedintele Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor consideră că s-a depăşit o graniţă foarte sensibilă mai ales în acest context pandemic: „Am urmărit Revelionul celor de la Vacanţa Mare şi sunt la curent cu ce s-a petrecut acolo.

Cred că băşcălie şi umor faţă de politicieni trebuie să existe şi o parte a caracterului presei de a face mişto de politicieni este aceea că îndreaptă moravurile. Deci avem nevoie de satiră, dar nu avem nevoie să ne batem joc de zecile de mii de oameni care au luptat împotriva virusului, de miile de familii care sunt în doliu sau care au pierdut pe cineva, de atâtea măsuri de protejare care au fost prezente în spaţiul public şi care au creat foarte multe frustrări.

Şi nu avem nevoie ca pe postul public naţional, în cea mai importantă noapte a anului, să promovăm voit două personaje (n.r. – Mugur Mihăescu şi Radu Pietreanu de la Vacanţa Mare) care constant, în ultimele 8, 9 luni, au avut declaraţii şi poziţii conspiraţioniste cu privire la tot ce întâmplă legat de pandemie: că nu există, că este o conspiraţie mondială, că există o dorinţă de a ne luat libertatea voit la nivel mondial şi România este o victimă a acestei conspiraţii.

Aceste personaje pot avea drept la aceste opinii, dar noi ca români nu putem accepta ca ele să fie plătite din banii noştri şi să-şi bată joc de tot ceea ce înseamnă suferinţa în urma pandemiei de coronavirus. De aceea am avut aceste reacţii. De aceea cred că este legitim să dezbatem cât mai repede aceste rapoarte ale TVR în Parlamentul României, lucru care nu s-a întâmplat în ultimii 4 ani.”

A fost o răzbunare sub masca umorului?

Este în regulă ca pe postul public să se glumească despre un subiect important precum este pandemia care a generat 1.840.000 de decese până în prezent? Iată ce a răspuns Bulai la această întrebare: „Gluma cu măsură şi ironia fină pot să aducă o îmbunătăţire a situaţiei, dar promovarea unor idei în mod constant de sabotare a mijloacelor de limitare a efectelor pandemiei şi de promovare a conspiraţioniştilor care folosesc şi umor pentru a-şi disemina mesajul este un lucru incompatibil cu misiunea publică a TVR de a informa şi educa.

Aceste glume nu trebuiesc să fie parte a unui conflict personal între cei care ar fi în conflict de interese în chestiuni HoReCa şi decidenţi politici, instituţionali şi sociali din ţară. Iar acest lucru s-a întâmplat la emisiunea respecticvă. A fost un conflict de interese făţiş şi a avut parte de o expunere în prime-time la televiziunea publică, iar acest lucru este greşit. Conflictul de interese împiedică o liberă exprimare a opiniilor şi mai ales la o televiziune naţională la cea mai importantă noapte din an.

Nu este vorba despre cenzură sub nicio formă (n.r. – despre chemarea Doinei Gradea la audieri în Parlament, după scandalul Revelionului de la TVR). Schimbarea conducerii unei televiziuni publice s-ar impune în contextul în care şi-a îndeplinit mandatul şi trebuie în mod normal să vină altcineva la conducere. Ăsta-i contextul cel mai legitim. Nu schimbări rapide, care să definească cumva majorităţi parlamentare. Ce se întâmplă acum nu mai suferă amânare, pentru că situaţia este scăpată de sub control.

Ca fapt divers, să ştiţi că rolul Consiliului de Administraţie este şi acela de a vota pe anumite alocări bugetare pentru anumite programe. Ei, pentru a se eluda de această responsabilitate a CA, doamna Doina Gradea a spart suma mare pentru acest program în mai multe părţi pentru a putea semna singură, prin atribuire directă, aceste contracte.

Ca să conduci bine o instituţie ai nevoie să colaborezi bine cu membrii CA şi să ai decizii care să fie reprezentative în momentul de faţă. Când o instituţie este luată pe persoană fizică, nu mai există reprezentativitatea celor care au fost învestiţi cu încredere de către un for de conducere pentru a lua decizii bune în funcţia respectivă.

Dacă eram în locul Doinei Gradea, m-aş fi dus în faţa Consiliului de Administraţie şi aş fi făcut o solicitare regulamentară: aceasta este propunerea de program, aceasta este alocarea bugetară, haideţi să vedem care este conţinutul, care sunt liniile pe care se merge şi le aprobăm împreună. Nu iau eu pe persoană fizică instituţia respectivă, ceea ce s-a întâmplat acum.

Suma (n.r. – 50.000 euro, cât a încasat Vacanţa Mare pentru Revelion) a fost mult mai mare pentru că a fost dublată de o muncă a angajaţilor TVR, care au făcut anumite lucrări de producţie din cauză că firmele respective nu au în posesie un echipament necesar. Deci nu, nu cred să se justifică suma. Televiziunea publică trebuie să devină un etalon în promovarea materialelor de jurnalism de investigaţie şi anchete jurnalistice, ceea ce nu se întâmplă în momentul de faţă.”

Bulai vrea TVR centrată pe anchete

„În momentul de faţă ai câteva redacţii mici din ţară, pe care le susţin mulţi cetăţeni, printre care şi eu, care au 2, 3, 4, 5, 6 oameni în componenţă şi care fac materiale de investigaţie şi anchete jurnalistice foarte bune. La TVR avem 200 milioane euro buget anul şi câteva mii de angajaţi care nu produc aproape niciun material de investigaţie pe an, un material de referinţă. Acest lucru este un lucru greşit şi este împotriva misiunii TVR, iar o reformă profundă ar trebui să fie îndreptată în această direcţie de către noua conducere”, a mai spus deputatul USR.