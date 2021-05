Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, a reușit să treacă prin Consiliul General proiectul de buget al Primăriei Capitalei pentru anul în curs. Este un succes pentru edil, al doilea după cel legat de PUZ-uri. Proiectul de buget propus de Nicușor Dan a primit, vineri, un număr de 34 voturi. 5 voturi au fost exprimate împotrivă și au existat 15 abțineri.

Cine a votat în favoarea bugetului Bucureștiului

În favoarea bugetului au votat consilierii de la USR-PLUS, PNL și PMP, iar împotrivă și abțineri, cei ai PSD. Reprezentanții USR-PLUS din CGMB s-au opus în primă fază proiectului de buget elaborat de Nicușor Dan. Primarul General a reușit, după discuții directe purtate cu reprezentanții Coaliției din București, să agreeze o formă comună a bugetului și să-l treacă în ședința CGMB de astăzi.

Bugetul Capitalei a fost adoptat chiar pe ultima sută de metri. Dacă votul ar fi fost amânat sau bugetul ar fi fost respins, Bucureștiul ar fi intrat în incapacitate de plată chiar de la data de 7 mai. Acum, Primăria Capitalei dispune de un buget care îi permite asigurarea serviciilor publice și demararea investițiilor asumate.

Adrian Moraru, consilier general al Bucureștiului, a vorbit despre evenimentul de astăzi. „Am votat astăzi bugetul Primăriei Generale așa cum a fost propus de Nicușor Dan.

Bugetul reprezintă un compromis la care s-a ajuns după negocierile cu USRPLUS care a insistat “să tăiem veniturile nerealiste” ale primăriei. Mă rog….

Bref. Am tăiat 1,1 miliarde de lei din venituri, ca să voteze USR bugetul.

Dar asta înseamnă că a trebuit să tăiem ȘI cheltuieli de 1,1 miliarde.

Hai să vă prezint ce a trebuit să tăiem:

1. 100 mil ron din subvenția STB

Separat alte sute din la achiziția de 100 de tramvaie noi și de cam tot atâtea autobuze electrice

Rezultat: STB ava fi îngropat.

2. 150 mil de lei de la Termoenergetica si separată alte multe zeci de milioane de la modernizarea a peste 30 de km de conducte

Rezultat: si la anul o sa stam in frig

3. S-au tăiat banii de la investițiile de la stația de epurare de la Glina Consecință: Sa vedeți scandal cu cei de la mediu

4. S-au tăiat alte zeci de milioane de la lucrări de canalizare si apa curenta in zona Ghidigeni Rezultat: votanți fericiți in aceste zone

5. S-au tăiat bani de la pistele de biciclete No comment

Una peste alta, coaliția merge înainte”, a scris consilierul pe Facebook.

Viceprimarul Capitalei, mesaj de nemulțumire

„O spunem foarte clar: bugetul în această variantă îmbunătățită nu este încă unul realist. Și eu și colegii mei avem încredere că prin rectificări bugetare succesive vom aduce proiecția bugetară de astăzi cât mai aproape de realitate. Pe termen mediu și lung, este evident că nu putem continua așa. „Rețeta Firea” a adus orașul în faliment. Aprobarea acestui buget nu face decât să câștige timp, timp pe care coaliția de la București trebuie să îl folosească pentru reforme reale și accelerate”, afirma, înaintea votului, viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu, în cadrul unui mesaj postat pe contul de Facebook.

„Din păcate, actuala coaliție care îi oferă primarului Nicușor Dan majoritatea în Consiliul General nu funcționează așa cum ar trebui, iar angajamentele luate înainte de alegeri nu au fost respectate”, mai afirma viceprimarul.