Monden Bucătarul lui Băsescu, despre poftele fostului președinte: Trebuia să înceapă cu pește







Orlando Zaharia, unul dintre noii jurați ai emisiunii "Chefi la cuțite", are o poveste de viață impresionantă. Bucătarul a trecut pe la Intercontinental, a fost pe vase de croazieră, dar și la restaurante mari din București, de unde a fost "agățat" de fostul președinte, Traian Băsescu.

A plecat de jos

Ca orice bucătar care se respectă, Orlando Zaharia a început de la munca de jos. A spălat vase prin diverse bucătării, dar și-a urmat visul și a a progresat în lumea gastronomiei, ajungând să gătească la restaurante de renume.

O adevărată placă turnantă în dezvoltarea sa profesională a fost hotelul Intercontinental, acolo unde a învățat de la bucătari experimentați, care se perfecționaseră pe vremea comunismului. "Mulți lucraseră pentru ambasadori, aveau cultură gastronomică, erau foarte buni pe partea de rece, adică tot felul de terine, împletituri, piftii...", declara el pentru revista life.

A trecut pe la Intercontinental

Munca lui Orlando Zaharia a continuat pe un vas de croazieră, apoi pe la mici restaurante din Grecia. Revenit în țară la Intercontinental, a fost solicitat, printr-o cunoștință, să lucreze la un resturant nou, Noblesse.

"A fost unul dintre primele restaurante cu specific franțuzesc din București. Eu am deschis acest restaurant și acolo am fost obligat să mă dezvolt. Nu prea aveam de unde să aflu informații, am cumpărat toate cărțile posibile, toate erau cu dulcețuri, lucru pe care românii nu-l înțelegeau", spunea el.

Într-o zi, la restaurant au venit niște câțiva consilieri prezidențiali care au vorbit cu cei din managementul Noblesse. "Dar înainte testaseră treaba, ceruseră niște mese de protocol acolo. Am plecat la pachet, cu tot cu ospătari. Nu am fost angajat pe statul de plată al președinției, ofeream un serviciu gen catering. Toate mesele oficiale care se țineau la Cotroceni erau asigurate de noi", și-a amintit Orlando Zaharia.

Băsescu era de nota 10

Bucătarul își amintește că era solicitat cu diverse ocazii: "Veneau și-mi spuneau că e așteptat președintele din Tanganica. Eu trebuia să aflu ce se mănâncă în Tanganica și împreună cu un consilier prezidențial pe probleme de nutriție și sănătate, făceam meniul în funcție de preferințele oaspeților. Dar fiecare meniu trebuia să înceapă cu pește".

Lui Orlando Zaharia i-a plăcut de Traian Băsescu, despre care spune că "e un om de nota 10 și îi plăcea orice". "Îi plăcea orice, nu comenta niciodată. Probabil și datorită faptului că nu știa, cred eu. Astea sunt din viață: te duci undeva, mănânci și dacă nu ai mai mâncat niciodată, spui că așa trebuie să fie", a comentat bucătarul, care a lucrat pentru Bpsescu în primul mandat al acestuia.

Hurați noi la Chefi la cuțite

Orlando Zaharia este unul dintre noii jurați ai show-ului ”Chefi la cuțite”, difuzat la Antena 1. Din echipă mai fac parte Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner și Ștefan Popescu. Aceștia au luat locul trio-ului Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, plecați la Pro TV.