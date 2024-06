Monden Bruce Dickinson nu mai vine în România. Artistul are probleme de sănătate







Bruce Dickinson și-a anulat concertul de la București. Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc luni, la Arenele Romane. Artistul și colegii săi de trupă se confruntă cu probleme de sănătate.

Bruce Dickinson nu mai ajunge în București

Cunoscutul artist și cei din echipa lui au fost afectați de un virus gripal puternic. Aflați la începutul turneului european, aceștia au fost nevoiți să oprească șirul evenimentelor până când se vor însănătoși.

Conform organizatorilor, Bruce Dickinson ar fi început să se simtă rău din timpul concertului din Londra. Ulterior, acesta a urcat pe scenă și la Paris, unde a reușit să ducă evenimentul la bun sfârșit.

Contravaloarea biletelor va fi restituită

După concertul din Franța, starea de sănătate a lui Groningen s-a înrăutățit. În plus, acesta a întâmpinat dificultăți în a cânta. După spectacolul de la Budapesta, acesta a decis să ia o pauză și să se odihnească.

„Mi-am forţat vocea suferind de o infecţie virală la ultimele câteva concerte. Am sperat că cele două zile de pauză după spectacolele din Olanda ar fi fost suficiente pentru odihnă vocală, dar concertul de la Budapesta a fost o adevărată luptă. Publicul a fost fantastic, dar sunt dator faţă de restul turneului şi am responsabilitatea de a avea grijă de instrumentul meu... este singurul pe care îl am! Cu o inima foarte grea, am fost nevoit să iau decizia de a anula spectacolul de mâine de la Bucureşti. Nu este ceea ce mi-am dorit. ”, a transmis acesta.

Bruce Dickinson va primi îngrijiri medicale

Cunoscutul artist a anunțat că va apela la un medic specialist pentru a i se confirma că a luat decizia potrivită. De altfel, acesta a menționat că vocea sa a avut de suferit și are nevoie de odihnă. Mai mult, Bruce Dickinson le-a transmis scuze celor care îl așteptau în Capitală.

„Mâine voi consulta un specialist în probleme de gât pentru a confirma înţelepciunea deciziei mele, dar după patruzeci de ani de cântat ştiu când lucrurile nu sunt în regulă şi vocea trebuie să se odihnească. Sunt devastat pentru fanii din Bucureşti. Pot doar să îmi cer scuze şi să va mulţumesc pentru sprijinul şi înţelegerea voastră.”, a mai spus artistul.

Contravaloarea biletelor vândute pentru spectacolul de la București va fi restituită în următoarele zile.