Brokerul Ștefan Terziu este nemulțumit că judecătorul i-a invocat prescripția. La Tribunalul București a primit cinci ani de închisoare

Pe data de 6 aprilie 2023, Curtea Apel București a invocat prescripția faptelor penale de care era acuzat Ștefan Terziu și ceilalți inculpați, și a dispus încetarea procesului penal.

Omul de afaceri se declară nemulțumit de soluție și spune că va depune recurs în casație la Înalta Curte de Casație și Justiție, deoarece el se declară complet nevinovat, fiind judecat în baza unei legi abrigate în urmă cu mai mulți ani. Ștefan Terziu a mai precizat că el a vrut să fie achitat.

”Exista dublă judecată? Legi diferite? Piața Rasdaq a fost desființată și infracțiunea abrogată.. Dar eu am fost condamnat deși am depus jurisprudenţa. În apel, în loc să mă achite, au mers pe prescripție. Nu am invocat prescripția… vreau să fac pușcărie dacă sunt vinovat!”, a spus Terziu, citat de Clujust.

Condamnat la cinci ani de închisoare

În același dosar, la faza de fond, Tribunalul București l-a condamnat pe Terziu, la cinci ani de închisoare.

Prin aceeași sentință, societatea S.S.I.F. Carpatica Invest S.A. a primit amendă penală de 100.000 de lei, pentru spălare de bani și pentru comiterea infracțiunii continuate de înșelăciune.

În plus, Terziu mai era obligat să achite părților vătămate suma de 2.5 milioane de lei, în solidar cu ceilalți inculpați din dosar.

Care au fost acuzațiile

Brokerul Ștefan Terziu a intrat în atenția procurorilor de la Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti, pentru infracțiuni la legea privind tranzacțiile bursiere.

El a fost reținut pentru 24 de ore, alături de fratele lui, Andrei, la rândul lui inculpat în dosar, condamnat la Tribunalul București la trei ani de închisoare cu suspendare. Decizia Curții de Apel București se aplică și în cazul lui Andrei Terziu.

La momentul trimiterii în judecată, inculpații au fost acuzați de manipularea pieţei de capital, prejudiciul produs în cauză fiind estimat la 4.364.451 de lei.