Britney Spears, revenire de senzație. Va colabora cu un rapper celebru

Cântăreața americană Britney Spears își pregătește o revenire de senzație pe scenă, după o lungă perioadă de declin, relatează tabloidul britanic The Sun.

Piesa va fi lansată la finalul lunii

Britney Spears a înregistrat în mare secret o melodie alături de Will.i.am, rapperul formației Black Eyed Peas. Duetul muzical va lansa piesa la finalul acestei luni.

Este prima acțiune profesională oficială de când vedeta americană a câștigat procesul contra tatălui ei, pe care l-a acuzat de un control, timp de 13 ani, exercitat asupra carierei și vieții sale personale.

În afară de un remix după melodia semnată de Sir Elton John, Tiny Dancer, lansat anul trecut, Britney nu a mai lansat niciun material nou din anul 2020. Duetul cu rapperul formației Black Eyed Peas survine după un deceniu în care cântăreața și Will au lansat hitul Scream & Shout.

“Britney și Will au multă dragoste și respect unul pentru celălalt și au mare încredere în judecata muzicală a celuilalt. Will este de mult timp suporterul nr. 1 al lui Britney și dorește să o vadă reușind. Amândoi așteaptă cu nerăbdare să lanseze acest cântec surpriză. Ei știu că fanii vor iubi piesa”, a declarat un apropiat al artiștilor, citat de The Sun.

Will, care este jurat la show-ul de talente The Voice, a propus o colaborare cu Britney Spears luna trecută, la emisiunea Good Morning Britain, declarând: “Am făcut lucruri grozave împreună și sunt atât de fericit că ea strălucește într-o nouă călătorie. Încă mai are probleme, dar știți că suntem toți aici pentru a o ajuta”.

Incident neplăcut cu un bodyguard

Referitor la precedenta lor colaborare, Will a subliniat: “Pur și simplu iubesc dedicarea și dragostea ei pentru muzică. Așa stau lucrurile. Iubesc cât de dulce este și cât de autentică — timidă, dar mândră. Vreau să o văd câștigând”.

Vestea noului proiect vine după un an foarte dificil pentru vedeta din SUA. Britney Spears a suferit traumatisme după ce a fost implicată într-un incident cu un bodyguard, care asigura protecție unui star al baschetului francez în Las Vegas. Vineri, Britney a anunțat că va călători în Italia, unde, speră ea, va avea parte de odihnă și relaxare.