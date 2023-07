Britney Spears, doborâtă de bodyguardul baschetbalistului Wembanyama

Britney Spears a avut parte de una dintre cele mai urâte experiențe din cariera sa. Vedeta l-a văzut pe baschetbalistului Victor Wembanyama la recepția unui hotel din Las Vegas, iar apoi l-a întâlnit și în restaurantul unde se afla alături de soțul ei, Sam Asghari, și de alte două persoane.

Celebra cântăreață a povestit că atunci când l-a văzut din nou pe sportiv, a mers la el pentru a-l saluta și felicita pentru reușitele sale. Britney Spears a încercat să-i atragă atenția lui Victor Wembanyama „bătându-l ușor pe umăr”, dar bodyguarzii săi au intervenit de urgență.

Unul dintre aceștia nu a recunoscut-o pe artistă și a crezut inițial că este vorba despre o fană agresivă. Potrivit dezvăluirilor făcute de Britney Spears, bărbatul a lovit-o cu palma, iar ea ar fi căzut.

„Nu eram pregătită pentru ce am pățit noaptea trecută. Am recunoscut un atlet la recepția hotelului meu, în timp ce mă îndreptăm spre restaurant. Mai târziu, l-am văzut din nou pe acest sportiv la restaurantul unui alt hotel. Am decis să îl abordez pentru a-l felicita pentru ultimele realizări profesionale. Pur și simplu l-am bătut ușor pe umăr pentru a-i atrage atenția. Bodyguardul acestuia m-a lovit în față, în fața mulțimii”, a scris Britney Spears pe Twitter.

Baschetbalistul în vârstă de 19 ani a declarat pentru presa americană că Britney Spears a încercat „să-l apuce de tricou, din spate”. În acel moment, agentul său de pază „doar a împins-o” pe cântăreață. Victor Wembanyama a precizat că nu a văzut întreg incidentul. Nici sportivul nu a realizat în primă fază că este vorba despre celebra cântăreață.

Breaking News #VictorWembanyama give his version of when his bodyguard knocked out #BritneySpears last night in #LasVegas Several other witness statements are Britney Spears was knocked to the ground Thoughts? pic.twitter.com/M9E4wKzzzK

— MrRexCasino.com (@Mr_Rex_) July 6, 2023