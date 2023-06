Confesiunile unei vedete TV: „Am fost agresată, înșelată, umilită”

Magda Vasiliu a declarat că este șocată de ce i s-a întâmplat Danielei Roba și că nicio femeie nu merită așa ceva. Vedeta a mai spus că a fost agresată, umilită și înșelată în majoritatea relațiilor pe care le-a avut.

„Sunt absolut îngrozită de ce i s-a întâmplat Danielei Roba (n.r. – cunoscută ca Dana Roba, în showbiz). Nu ne cunoaștem personal, dar eram prietene pe Facebook de ani de zile…și puteam nici să nu fi auzit de ea. Simplul gând că o femeie e lovită cu ciocanul de soț în timp ce doarme, mă cutremură. Stai în casă, trăiești sub același acoperiș cu un om care, brusc, devine un monstru…este înfricoșător”, spune Magda Vasiliu pe o rețea de socializare.

Magda Vasiliu a mai spus că a închis ochii de multe ori în relații și că nu a avut nimic de câștigat. Ea le-a sfătuit pe femei să nu accepte să fie jignite sau umilite de bărbați și să învețe din experiența altora.

„Am fost agresată la rândul meu, înșelată, umilită, controlată și jignită , dar am plecat de fiecare dată la timp. Și am decis, în consecință, că Vlad e singurul bărbat ( în devenire) pe care îl mai vreau sub același acoperiș. Nu-mi permit sfaturi. Dar pot spune din proprie experiență că e bine să pleci de la primele semne că relația scârțâie.Eu am pierdut ani, am închis ochii, am încercat să accept compromisuri. Degeaba. Nu ajută la absolut nimic. Acum sunt liberă, nu singură, așa mă consider”, mai spune ea.

Magda Vasiliu, despre Dana Roba

Fosta știristă Magda Vasiliu speră ca Dana Roba să se vindece pentru a avea grijă de fetițele ei. Cu toate astea, ea consideră că fosta iubită a lui Nicolae Guță va rămâne cu traume pe viață.

„Cât despre Daniela Roba, nu mă pot gândi decât că e o femeie tânără, mamă…țin pumnii să își revină, deși nu sunt sigură că se va recupera vreodată complet. Poate fizic o va face, dar rănile lăsate în psihicul, în sufletul ei nu cred că se pot șterge vreodată”, precizează Magda Vasiliu.