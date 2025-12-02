Britanicul care a antrenat armata ucraineană, acuzat de spionaj pentru FSB

Un cetățean britanic a fost reținut în Ucraina sub suspiciunea că ar fi acționat ca spion pentru Rusia, a anunțat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit autorităților ucrainene, ancheta asupra suspectului a fost realizată în coordonare cu serviciile secrete britanice, conform unei surse din domeniul securității citate de Sky News.

Bărbatul, identificat în presa locală ca Ross David Cutmore, ar fi venit în Ucraina la începutul anului trecut pentru a lucra ca instructor militar, antrenând armata ucraineană.

„El a venit în Ucraina pentru a lucra ca instructor, antrenând armata ucraineană, potrivit serviciului de securitate din Ucraina (SBU)”, se menționează în comunicatul SBU.

Cu toate acestea, autoritățile ucrainene susțin că acesta a fost ulterior recrutat de agenția de spionaj rusă FSB, fiind ademenit de promisiunea unor câștiguri financiare rapide.

Serviciul de Securitate al Ucrainei îl acuză pe Cutmore că a transmis informații oficiale despre armata ucraineană către agenția de spionaj rusă.

Printre datele secrete pe care ar fi fost implicat să le împărtășească se numără coordonatele centrelor de instruire militară din sudul Ucrainei și detalii despre instructorii străini care activează pentru forțele armate ucrainene.

De asemenea, SBU afirmă că suspectul se pregătea să comită atacuri teroriste.

„Bărbatul este acuzat și că a primit instrucțiuni despre cum să fabrice un dispozitiv exploziv improvizat, precum și informații despre locul unde poate găsi un pistol cu două încărcătoare”, a precizat serviciul de securitate.

Ross David Cutmore a fost reținut în octombrie, iar SBU a făcut public acest fapt la momentul respectiv. În prezent, autoritățile au furnizat detalii suplimentare după ce presa ucraineană i-a dezvăluit numele.

Ancheta continuă sub supravegherea serviciilor ucrainene, în colaborare cu serviciile secrete britanice.

Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat informații suplimentare privind eventualele acuzații oficiale sau măsurile legale care vor fi luate împotriva suspectului.