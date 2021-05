La scurt timp după ce s-a trezit cu cămătari înarmați în localul unde organizează evenimente, Brigitte Pastramă a reușit să spună tot ce are pe suflet.

Brigitte Pastramă, îngrozită de atacul cu săbii. Vedeta a dat primele declarații

În restaurantul pe care-l administrează în București, Brigitte Pastramă a avut un adevărat șoc. Doi dintre angajații acesteia, dar și fiul ei au fost atacați de cămătari cu săbii. Totul a plecat de la o notă de plată pe care doi interlopi, despre care se spune că sunt cunoscuți, nu au vrut să o mai plătească. Din fericire, nimeni nu a fost atacat, s-a sunat la 112 și oamenii legii au ajuns de urgență.

„Am blocat toată ziua. Nu e vina noastră că le-au venit doar 20 de persoane din câți au invitat”

„Din fericire, eu nu am fost aici când s-a întâmplat asta. E vorba de un eveniment pentru care rezervarea s-a făcut la trecerea dintre restricții și relaxare. O cunoștință i-a solicitat lui Florin un botez. Toate evenimentele care au loc la noi sunt cu un minim de 30 de persoane, pe terasă. Altfel, nu este rentabil. A spus că vrea și un meniu… Prețurile noastre sunt afișate pe site, nu este nimic ascuns. De altfel, i s-au făcut dânsului și anumite facilități. Pe mine m-a sunat managerul locației care lucrează de puțin timp și mi-a spus că refuză să plătească jumătate din notă. El a încercat să le explice frumos că noi am blocat toată ziua pentru eveniment. Nu e vina noastră că le-au venit doar 20 de persoane din câți au invitat. Eu am trei petreceri pe zi, uneori cinci, șase…”, a mărturisit vedeta.

„Sunt pocăită, nu vând alcool, dar nu spun nu când clienții doresc să-și aducă băutură”

De asemenea, Brigitte spune că cei care au început să facă scandal erau și băuți și l-au lovit pe manager.

„În momentul în care li s-a spus să plătească, erau băuți. Eu sunt pocăită, nu vând alcool în locație, dar nu spun nu când clienții doresc să-și aducă băutură, pe care le-o servim gratis. (…) Nu au plătit pentru ospătari nimic, deși au stat toată ziua în picioare. Nu suntem obligați să le dăm și frapiere cu gheață, dar o facem și nu îi taxăm. Au început să-l lovească pe manager și au scos maceta la fiul meu. Am fost sunată și am chemat poliția și atunci au fugit. Dar am dat polițiștilor camerele”, a mai spus soția lui Florin Pastramă. Brigitte este speriată și mărturisește că a plâns când a auzit ce-au pățit angajații pentru că ține la ei și nu crede că tot s-a întâmplat ar fi mâna lui Florin.