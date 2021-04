Scandal izbucnit, vineri seară la Spitalul Foișor, acolo unde pacienții au aflat că trebuie să evacueze unitatea. Oamenii, cu probleme de ortopedie, vor fi transferați la alte spitale sau vor merge acasă.

Raed Arafat dă explicații: „Mâine dimineață trebuie să intre pe primirea pacienților bolnavi de Covid”

Raed Arafat, șeful DSU, a vorbit despre această situație tensionată. „Transformare in spital pentru Covid, despre asta este vorba aici. Situația este serioasă la primiri urgențe. Am trimis pacienți din București în alte zone, cu avionul, așa avem nevoie de noi unități. Mai pornim o unitate la Victor Babeș.

Spitalul Foișor are 21 de paturi la Terapie Intensivă. Mâine dimineață trebuie să intre pe primirea pacienților bolnavi de Covid. Unii se vor transfera la alte spitale, alții acasă. Contează orice oră în situația în care suntem. E fals că ordinul s-a transmis la ora 18.00. A fost transmis în cursul zilei.

Cazurile sunt în scădere, dar vin din urmă cazurile de Terapie Intensivă. Trebuie să găsim soluții. Așa că o soluție este Spitalul Foișor, care nu tratează urgențe. Avem nevoie de această unitate pentru 3-4 săptămâni.” A spus Raed Arafat la Antena 3.

Pacienții au plecat foarte supărați de la Spitalul Foișor. „Era o femeie din Piatra Neamț care a trebuit să plece”

„Nu ai cu cine să te cerți în țara asta. Mă duc acasă, am fost operat la picior. Acum mă voi trata acasă”, a spus unul dintre pacienții obligați să părăsească Spitalul Foișor.

„Dacă o să am probleme, o să dau statul în judecată. Am fost dat afară. Era o femeie din Piatra Neamț, care a trebuit să plece. Să vină domnu Arafat să vorbească cu mine, dacă are sânge. La orice oră vă aștept la dezbatere cu mine”, a spus un alt pacient.

„Își bat joc de noi. Mă duc acasă”, a spus o femeie aflată într-o formă fizică foarte proastă. Pacienta trebuie să ajungă vineri seara la Târgoviște. Femeia a fost urcată într-o mașină particulară și așezată pe un pat improvizat. Au existat și pacienți care nu au știut unde să se ducă, pentru că, fiind din Provincie, nu au beneficiat de ajutor.

20 dintre pacienți vor fi transferați la alte spitale, pentru că ei urmează să fie supuși intervențiilor chirurgicale.

Andrei Baciu, secretar de stat la Ministerul Sănătății a spus: „Cer scuze pacienților pentru disconfortul creat”.