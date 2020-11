Fostul preşedinte Traian Băsescu susţine că ISU, structură militarizată, are ca obiectiv fundamental ”eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă”, lucru care în pandemia de Covid-19 , ca şi în alte situaţii, s-a dovedit că nu poate face sub coordonarea lui Raed Arafat. ”Arafat este foarte bun pentru achiziţii de salvări vopsite în roşu sau pentru funcţia de purtător de cuvânt şi de imagine tv. Pentru acţiune în situaţie de criză, ISU are nevoie de un cap limpede”, a declarat fostul preşedinte la România TV.