Decizia Federaţiei Europene de Handbal a fost luată după ce mai multe jucătoare ale formaţiei de sub Tâmpa au fost suspendate pentru folosirea terapiei cu laser intravenos, procedură interzisă de regulamentul antidoping.

Clubul a recunoscut faptul că echipa a fost la tratament la o clinică din Brașov.

„Decizia de a se face acest tratament a fost luată după s-a discutat atât cu clinica respectivă cât şi cu medicul echipei şi după ce ni s-au dat asigurări că procedura nu este interzisă.

Suspiciunea care planează asupra noastră este foarte gravă iar implicaţiile sunt foarte mari, din acest motiv trebuie să facem totul pentrtu a demonstra că suspiciunile sunt nejustificate.

Clubul Corona nu şi-a dorit altceva decât să asigure condiţii bune din toate punctele de vedere şi implicit şi de recuperare medicală pentru sportivele secţiei de handbal, care acumulaseră o stare de oboseală şi aveau afecţiuni mai vechi”, a declarat Liviu Dragomir, directorul clubului Corona, potrivit prosport.ro.

Sindicatul Handbaliștilor din România a anunțat într-un comunicat: „Cerem sancțiuni dure celor ce se fac vinovați de această speță. Din informațiile pe care le avem, clinica IOMED CLINIQUE nu are avizul de funcționare al Ministerului Sănătății. Cerem public Ministerului Sănătății autorizația de funcționare dată către această clinică!”.

Firma care administrează activitatea clinicii Iomed Clinique are un an de vechime și are doi acționari, este vorba despre Laura State și belgianul Jean-Pierre Clement Romain Vanhoutte, care însumează 86%. De asemenea, acționarul de naționalitate belgiană deține alte 15 firme în Brașov și în localități din împrejurimi, precum Hălchiu și Hărman.

