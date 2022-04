Breaking News! Atac cu grenadă la Tiraspol. Moldova, ținta mai multor explozii

În urma atacului, lansatoare de grenade RPG-22 și RPG-27 au fost găsite pe strada din apropierea locului incidentului.

Luni, agenția de presă rusă TASS a transmis că au fost raportate mai multe explozii în proximitatea sediului Ministerului Securității de Stat din Tiraspol (așa-zisul MGB) Transnistria.

Din fericire, nu au fost raportate victime ale atacului. Pompierii și echipele de intervenție sunt prezente la fața locului, conform TASS.

Ferestrele clădirii au fost sparte, existând chiar și rămășițe ale lansatoarelor utilizate.

