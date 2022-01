Borșul, cel mai bun detoxifiant. Rețeta care face ravagii pe tot Internetul

Rejuvelac-ul este o băutură ce conține bacterii benefice și care se poate prepara din orice fel de boabe, grâu, secară, hrișcă. Atenție! Nu ai voie să folosești fulgi, iar boabele nu trebuie să fie supuse la tratamente fizice, termice sau chimice.

Această băutură a devenit cunoscută în jurul anului 1960, datorită fondatoarei Institutului de Sănătate Hippocrate și a curentului raw-vegan, dr. Ann Wigmore. Rețeta este de origine balcanică. Rejuvelac-ul este asemănător cu borșul crud de tărâțe, folosit la acrirea ciorbelor. Este un foarte bun energizant, laxativ și are o serie de efecte pozitive asupra sănătății.

Poți alege să bei băutura sau poți consuma brânza din nuci sau semințe.

Ingredientele necesare (4 porții):

2 cești de secară/grâu/hriscă/quinoa

6 cești de apă

Cum se prepară?

Trebuie să pui boabele la înmuiat cel puțin 24-48 ore, în funcție de temperatura din cameră. După ce scurgi semințele, le vei pune într-un borcan de 2 litri cu apă. Prindeți un tifon peste gura borcanului, preferabil cu un elastic. Băutura trebuie lăsată 2 zile la temperatura camerei.

A venit momentul să verși preparatul într-un borcan nou, strecurându-l pentru a separa lichidul de cereale. Specialiștii au declarat că îl poți lăsa la frigider 3-4 zile, dar are cele mai bune efecte în 24 de ore.

Rejuvelac-ul va avea un gust acidulat, este asemănat cu limonadă și borșul de casă. Nu consumați Rejuvelac care are mucegai pe semințe sau al cărui gust nu e plăcut. Este posibil ca prepararea lui să fie greșită și să fie expirat.

Băutura conține întreg conținutul nutrițional al bobului din care este făcută, plus „aditivii” naturali folosiți pentru a îmbunătăți aroma dacă doriți, cum ar fi sucul de sfeclă, de lămâie sau miere. Acesta are foarte mulți carbohidrați, fosfați, enzime digestive,precum și în probiotice că Lactobacillus și Aspergillus. Rejuvelac-ul este o sursă minunată pentru vitamine, conține întregul complex B, precum și vitaminele C, E și K, potrivit exquis.ro