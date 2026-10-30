O femeie în vârstă de 34 de ani a fost reținută pentru 24 de ore, fiind suspectată că ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei într-un salon de întreținere corporală din Sectorul 6 al Capitalei. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat peste 185.300 de lei, bani a căror proveniență nu a putut fi justificată, potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Joi, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 6, cu sprijinul Secțiilor 20 și 22 de Poliție și sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov.

Potrivit anchetatorilor, din probele administrate a rezultat suspiciunea că, în perioada mai-octombrie, femeia, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi pus la dispoziție un imobil din Sectorul 6, în care funcționa un salon de întreținere corporală.

Spațiul ar fi fost folosit pentru ca mai multe femei să întrețină relații sexuale cu diferiți clienți, activitate care ar fi fost înlesnită de suspectă.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au identificat și ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru dosar, precum și suma de peste 185.300 de lei, pentru care nu a putut fi justificată proveniența.

Femeia a fost depistată în baza unui mandat de aducere și condusă la audieri. Ulterior, polițiștii au dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, în cadrul unui dosar penal pentru proxenetism în formă continuată. Femeia urmează să fie prezentată magistraților cu propunere legală.