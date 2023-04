Bora Bora de Europa. O destinație turistică ieftină și spectaculoasă. Cât costă o vacanță în paradis

Bora Bora de Europa se află în Albania. Aici sunt plaje superbe, plaje cu blue flag, apă turcoaz, acces facil, atracții turistice, dar și numeroase orașe încărcate de cultură. Prețurile la cazare și mâncare sunt mai mici ca în alte destinații turistice, iar turiștii pot să vină și cu mașina.

Ksamil este zona din Albania supranumită și Bora Bora Europei. Aici apa este turcoaz, iar stațiunea este mereu aglomerată. De curând, o turistă româncă a povestit experiența ei din vacanță. Ea a rămas uimită de frumusețea locului, dar și de prețurile mici.

„Albania crește tot mai mult în ochii turiștilor și are și de ce! Are plaje superbe, apă turcoaz, orașe vechi și încărcate de cultură, munți semeți, râuri spectaculoase, canioane întunecate, cascade înspumate, delte pline de păsări… cam câte ceva pentru fiecare. Ksamil e probabil cea mai cunoscută stațiune a Albaniei, supranumită și Bora Bora Europei. Apa e foarte frumoasă, probabil cea mai turcoaz din Albania. Dar din acest motiv e și cea mai aglomerată stațiune”, a scris turista.



„Apa este curată, impecabilă. Prețurile sunt f,f,f mici, excelență locație pentru o vacanță.”„Am vizitat-o anul trecut și mi-a rămas în amintire un, loc, de vis, de la Durres până la Ksamil găsești plaje pentru toate gusturile, peisaje super, prețuri accesibile, oameni ok, RECOMAND!”„Ksamil e un sat de pescari care s-a dezvoltat după 2000. Sarande este în oraș similar cu Constanța și cu o zonă de cluburi ca și Mamaia. Ne-a mai plăcut Vlore ca și localitate.”„Noi am descoperit Albania acum vreo 7 ani și de atunci am rămas complet uimit de prețuri,de plaje, de oameni și de locurile vizitate”, au spus alți turiști.

Alte plaje spectaculoase din Albania

Turista le-a mai recomandat românilor să meargă Himare, o altă stațiune mai puțin aglomerată, sau în Dhermi, o plajă cu nisip fin și fără pietre. Turiștii pot să viziteze și satul Zvërnec. Zona este foarte liniștită, iar prețurile sunt mici.



Alte plaje spectaculoase sunt Divjaka și Karpen. Aici se află o mulțime de atracții turistice, restaurante, baruri și activități acvatice. Turista a mai spus că Bora Bora Europei este mult mai accesibilă decât Grecia din punct de vedere al prețurilor. Nu doar cazarea este ieftină, ci și mâncarea, băutură și transportul, potrivit Fanatik.