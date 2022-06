Bondarev, în pericol de moarte. Cum arată viața omului lui Putin, după ce a criticat războiul

De-a lungul întregii sale vieți profesionale, Boris Bondarev a reprezentat politica externă a lui Vladimir Putin, a negociat pentru el, l-a reprezentat la nivel internațional și s-a supus puterii sale. Timp de douăzeci de ani, adică jumătate din viața sa, a făcut parte din aparatul de stat rus.

Boris Bondarev a susținut războiul agresiv împotriva Ucrainei timp de aproape 90 de zile, cel puțin oficial. Acum, a tras linia și îl parodiază pe Vladimir Putin. Dintr-o dată, devine foarte clar cât de mult s-a distanțat acest diplomat rus modest de Moscova și de omul care adesea pedepsește fără milă rezistența.

Luni seara târziu, în această săptămână, Boris Bondarev stătea în cabina fără fereastră a unui restaurant aproape pustiu dintr-o zonă pustie din Geneva. Are 41 de ani. Deși de obicei poartă un costum gri, uniforma sa este tot cea a unui diplomat. Pare puțin obosit, dar mai presus de toate pare relaxat, aproape eliberat. În fața lui nu este mâncare, ci doar paharul de bere. Boris Bondarev a venit în acest loc pentru a povesti cum a ajuns de la diplomat la dizident.

Protecție permanentă din partea autorităților elvețiene

Nici măcar întâlnirea cu el nu a fost întru totul lipsită de complicații. De când diplomatul a demisionat săptămâna trecută din funcția de consilier al ambasadei Rusiei la Națiunile Unite de la Geneva și a reglat spectaculos conturile cu războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei, el se află sub protecția permanentă a autorităților elvețiene. Deocamdată, Boris Bondarev nu se mai poate deplasa liber și nu poate comunica decât în mod limitat prin intermediul internetului. El a fost nevoit să anuleze în ultimul moment o primă întâlnire, iar cea de-a doua a fost programată în foarte scurt timp. Este clar că autoritățile elvețiene nu au ales locul întâlnirii, restaurantul, care nu poate fi descris în detaliu din motive de securitate. Doi tineri cu dopuri peste urechi stau de pază în fața camerei din spate.

Mesajul anti-război al lui Boris Bondarev fusese elocvent. „Niciodată nu mi-a fost atât de rușine de țara mea”, a scris săptămâna trecută diplomatul într-un e-mail adresat colegilor, pe care l-a publicat apoi în limba engleză pe rețeaua LinkedIn. „Războiul de agresiune declanșat de Putin împotriva Ucrainei și, de fapt, împotriva întregii lumi occidentale nu este doar o crimă împotriva poporului ucrainean, ci poate și cea mai gravă crimă împotriva poporului rus”, a continuat Boris Bondarev.

Cu litera îndrăzneață Z, simbolul susținătorilor războiului, s-ar stinge toate speranțele și perspectivele pentru o societate prosperă și liberă în Rusia. Niciun alt diplomat rus sau politician în exercițiu nu a condamnat invazia țării vecine cu atâta vehemență ca Boris Bondarev. În mesajul său a vorbit, de asemenea, despre foamea de putere, lăcomia elitelor rusești, care ar fi dispuse să sacrifice nenumărate vieți pentru viața lor extravagantă în palate și pe iahturi. A fost o provocare la adresa Kremlinului, iar Boris Bondarev s-ar putea să se fi pus în pericol de moarte prin aceasta.

După primele rachete din prima zi a războiului, Boris Bondarev și-a dat seama că nu mai putea lucra ca diplomat pentru Rusia. „Diplomații trebuie să promoveze înțelegerea pentru poziția țării lor. Dar dacă înțelegi că poziția țării tale este absolut greșită și totuși trebuie să o aperi – aceasta este o cale directă spre schizofrenie”, a spus el.

Cumpărăturile și plimbări spontane au luat sfârșit

Boris Bondarev spune că încă nu știe dacă va regreta decizia de a-l fi criticat pe Vladimir Putin și războiul pe care l-a declanșat. Râde scurt, ca și cum încă nu-i vine să creadă cât de absurdă este situația lui. În momentul de față se simte de fapt destul de în siguranță. „Poate prea în siguranță”, adaugă el. Apoi râde din nou. Protecția din partea elvețienilor îl limitează, de asemenea. Autoritățile iau situația foarte în serios. Noua viață pe care trebuie să o ducă acum împreună cu soția sa nu este neapărat confortabilă, spune Boris Bondarev. Are însoțitori în mod constant. Cumpărăturile, gătitul cu prietenii, plimbările spontane – toate acestea s-au terminat. Diplomatul trebuie chiar să întrebe pe alții cât este ora, pentru că nu mai are voie să aibă la el telefonul mobil. „Autoritățile fac eforturi pentru a ne îmbunătăți puțin condițiile. Am nevoie de mai mult acces liber la telefonul meu, la laptop. Altfel, nu pot căuta un nou loc de muncă”, spune el și zâmbește obosit.

Deși Rusia i-a anulat imediat pașaportul diplomatic, Boris Bondarev are voie să rămână în Elveția momentan. Guvernul de la Berna i-a acordat două luni, spune el, ca un gest de concesie. Boris Bondarev ar putea acum să solicite azil politic fie în Confederație, fie în altă țară. Deocamdată, el nu vrea să spună mai multe despre asta. „Voi rămâne aici deocamdată”, a spus.

Nu există nicio cale de întoarcere la Moscova. „Domnul Bondarev nu mai este cu noi – este mai degrabă împotriva noastră”, a declarat marțea trecută purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dumitru Peskov. Boris Bondarev condamnă acțiunile conducerii ruse, care, însă, au sprijinul practic al întregii populații a țării, a susținut Dumitru Peskov. Declarația purtătorului de cuvânt al Kremlinului a fost, se pare, singura informație apărută în presa rusă despre cazul Boris Bondarev. În limba rusă, doar presa independentă din exil a relatat pe larg despre mesajul diplomatului.

Timp de exact 20 de ani, Boris Bondarev a urmat o carieră diplomatică exemplară. La fel ca tatăl și mama sa, studiase la renumitul Institut de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova (MGIMO). Un stagiu la Ministerul de Externe a făcut parte din studiile sale, spune el. Perspectiva unor călătorii de afaceri interesante și a unor sejururi în străinătate îl atrăgea. În calitate de tânăr diplomat, a lucrat în Cambodgia și Mongolia, printre alte locuri în care a trăit. De un deceniu se ocupă de dezarmare și de controlul exporturilor în sectorul armamentului. De asemenea, timp de doi ani și jumătate a fost responsabil de acest subiect la Misiunea Permanentă a Rusiei pe lângă Organizația Națiunilor Unite. Boris Bondarev spune că a fost încântat să i se atribuie un adevărat domeniu de specialitate după misiunile sale.

Tocmai pentru că știe cum stă treaba cu industria de armament rusă, i se părea de neconceput ca Rusia să îndrăznească un atac de amploare împotriva Ucrainei. Industria rusă de armament este foarte dependentă de importurile de tehnologie occidentală, spune Boris Bondarev. „De aceea, nu m-am gândit niciodată că vom purta un război de facto împotriva Occidentului, principala noastră sursă de aprovizionare pentru anumite mașini”. Boris Bondarev clătină din cap. „Mașinile de care Rusia are nevoie pentru a produce arme sunt acum supuse sancțiunilor. În curând nu veți mai putea produce acolo”, a spus fostul diplomat de la ONU.

Ce spune Boris Bondarev despre armele nucleare

În ziua în care a început atacul Rusiei asupra Ucrainei, el a simțit că s-a întâmplat ceva de neimaginat. „Să citesc la știri că Kievul și Harkovul au fost atacate de forțele aeriene rusești…” Bondarev lasă fraza în aer pentru o clipă. Respiră adânc. „A fost ca și cum aș fi auzit știrile din cel de-al Doilea Război Mondial”. Bunicii săi, care au luptat amândoi împotriva Germaniei naziste, ar fi fost rușinați dacă ar fi trebuit să trăiască așa ceva. Boris Bondarev spune că în primele zile ale războiului i-a fost foarte teamă că Vladimir Putin va folosi arme nucleare, și pentru că s-a discutat în mod repetat în public și pe plan intern despre acest lucru. Colegii ar fi afirmat că Statele Unite cu siguranță nu vor riposta dacă Moscova lovește prima. Chiar și acum, Boris Bondarev nu exclude posibilitatea ca Kremlinul să folosească arme nucleare în războiul din Ucraina.

În fața sălii, chelnerii își ciocnesc paharele, în timp ce cei doi agenți de securitate din pasaj vorbesc încet în limba franceză. Acum este nevoie urgentă de ajutor pentru Ucraina, spune Bondarev. „Cine știe cât va mai rămâne din țară?”. Conducerea rusă trebuie să fie întâmpinată cu rezistență trainică. Pentru că diplomația este văzută ca o slăbiciune la Moscova. „Ei vor negocia doar dacă le este frică”. Dacă Ucraina este lăsată în seama lui Vladimir Putin, acesta o va lua ca pe o invitație. Și poate că va pune mâna pe Estonia, mai târziu. „Și apoi vine un Kissinger și spune: „Dați-i-o!”, a spus el, potrivit Der Spiegel.

Boris Bondarev fusese frustrat de munca sa în minister cu mult timp înainte de război. Distanța tot mai mare dintre politică și realitate îl deranja. De ce a părăsit serviciul diplomatic abia acum, de ce nu, de exemplu, după atacul Rusiei asupra Donbasului de acum opt ani? Boris Bondarev răspunde evaziv. După anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia și ocuparea regiunii, a înțeles că această politică a fost probabil greșită – dar a sperat că Rusia va găsi o cale de ieșire din această mizerie.

Boris Bondarev spune că există unii colegi din Departamentul de Stat care ar vrea să demisioneze, dar nu o fac din motive financiare și de teama consecințelor. „Nu este ușor să găsești un nou loc de muncă în Rusia de astăzi, mai ales după ce ai părăsit serviciul public cu scandal.” Mulți oameni au crezut, de asemenea, că nu pot face nimic pe cont propriu. „Noi, rușii, nu avem nicio experiență de organizare, de apărare a drepturilor noastre”, a spus el.

Demența lui Putin ar îmbunătăți șansele de supraviețuire

Soția sa a jucat un rol important în faptul că, în sfârșit, a îndrăznit să critice războiul lui Vladimir Putin. „Ea a văzut războiul venind”, spune Boris Bondarev. Cu câteva zile mai devreme, ea demisionase din funcția pe care o deținea la o asociație industrială rusă. Soția sa a fost singura persoană care a știut din timp despre decizia privind invadarea Ucrainei. Boris Bondarev subliniază că ceilalți membri ai familiei care locuiau în Rusia nu au fost de acord cu acțiunile sale.

Când discuți cu diplomatul despre istoria înstrăinării Rusiei de Occident, despre vârsta tot mai mare de pensionare a liderilor politici, despre limbajul „cu picioare largi” al ministrului de externe Serghei Lavrov, cândva mai diplomat, despre protestele opoziției ruse, atunci bănuiești că trebuie să fi fost jignit în trecut. La scurt timp după începerea războiului, au venit avertismente directe: „Am primit avertismente de la Misiunea Permanentă de aici că ar trebui să fiu atent cu comentariile mele critice”. Se spunea că avea o influență negativă asupra colegilor mai tineri. „Dar tinerii noștri diplomați sunt fie „spălați pe creier”, fie foarte conformiști”, spune Boris Bondarev. Educația la Institutul de Relații Internaționale din Moscova s-a schimbat de când a absolvit acolo, în anul 2002. Diplomații mai tineri ar fi mai îndoctrinați.

Boris Bondarev se lasă pe spate, în scaun. Apoi povestește o lecție importantă pe care a învățat-o în tinerețe la Academia Diplomatică Rusă. La așa-numitele cursuri de apărare civilă, a vorbit cu un colonel în retragere despre cum să se comporte în cazul unui dezastru nuclear. „Rămâneți optimiști!”, a sugerat colonelul studenților săi. „Vă va îmbunătăți șansele de supraviețuire”. Boris Bondarev va continua să spere la ea.