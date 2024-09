Bombardament la granița NATO. Putin ucide civili și la Liov

Ucraina. Un atac cu rachete rusești a vizat, noaptea trecută, orașul ucrainean Liov. Au fost lovite mai multe clădiri civile, conform autorităților ucrainene.

Atacul rusesc de noaptea trecută s-a soldat cu cel puțin trei victime, un bărbat și o femeie, dar și o adolescentă de 14 ani. În atac au fost înregistrați mai mulți răniți, în special copii. Liov este situat în vestul Ucrainei, fiind cel mai mare centru urban din regiune.

Autoritățile ucrainene au precizat că proiectilele rusești au lovit mai multe clădiri din zona gării principale. Imobilele lovite au luat foc după acest bombardament, în care și-au pierdut viața cel puțin trei persoane. De asemenea, autoritățile au numărat în jur de 23 de răniți, între care mai mulți copii.

Atacul a fost confirmat și de guvernatorul regional Maksim Kozitski, după cum informează AFP. Acesta a precizat că numărul copiilor răniți este de cinci. Cele trei persoane decedate, a mai spus guvernatorul, sunt o femeie, infirmieră, de 50 de ani, un bărbat care nu a fost identificat și o fată de 14 ani.

Mai multe clădiri de locuințe au fost avariate, în bombardament, a mai spus Kozitski într-o postare pe Telegram.

🔥🇺🇦 The mayor of Lvov reported that buildings around the city’s main train station have caught fire, indicating that the station itself was one of the targets in the latest attack. pic.twitter.com/gRcXT7JaAX

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 4, 2024