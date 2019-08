Pop consideră că soția lui Gheorghe Dincă s-ar fi aflat în casă atunci când Alexandra și Luiza ar fi fost răpite.

„Nu ştiu cu ce se întâmplă cu această familie pentru că, dintr-o ecuaţie complexă, ca să nu spun de unde, reiese că doamna Dincă era pe acolo când fetele astea erau răpite. Dacă nu o întreabă cineva pe doamna cum şi cu cine să stea acolo când nu cumva şi aceste fete erau acolo?! Dânsa a locuit acolo o bună bucată de timp. Cred că ar trebui să dea cu subsemnatul cum se spune pe româneşte.”, a declarat, la România TV, avocatul familiei Luizei Melencu.

El susține că Gheorghe Dincă este „boierul acestei cercetări” și că se crede „șeful anchetei”.

Tonel Pop a apreciat că „Monstrul din Caracal” are o inteligență nativă, „din aceea de țăran”, lipsită de „finețuri”.

„Gheorghe Dincă nu are o inteligență sub medie. Are o inteligență nativă, din aceea de țăran, nu o inteligență de finețuri. Are o tactică, o perseverență, o memorie și o putere de simulare și disimulare, înglobate într-o ironie incredibilă. El se crede șeful acestui anchete, zâmbește și îl simt, am stat lângă el la un metru. El se simte boierul acelei adunări: de polițiști, de avocați, de procurori. Are sticla cu apă rece. Merge și ia masa. El este boierul acestei cercetări cel puțin în imaginația lui”, a declarat Tonel Pop, la Antena 3.

Te-ar putea interesa și: