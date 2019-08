De asemenea, Guşă susţine că Dragnea şi Tăriceanu fac jocurile altcuiva, cu scopul ascuns, ca înainte de alegerile prezidenţiale să slăbească PSD.

„Normalitatea e în felul următor: Călin Popescu Tăriceanu și ALDE au trăit într-un fel parazitar, alături de PSD în ultimii ani, reușind să se îndestuleze. Tăriceanu s-a îndestulat cu funcția de președinte al Senatului, deși avea cu puțin peste 5% și greu poți cu acest scor să ocupi o asemenea funcție în stat. Pe de altă parte a scăpat de dosarul penal de la DNA și de cerectare tot cu sprijinul celor din PSD. ALDE a rezistat ca partid politic, fără succes public, ceea ce s-a văzut la europarlamentarele din 26 mai, doar pentru că au fost acceptați la guvernare și că a fost nevoie de ei la un moment dat. Dar ALDE nu e neapărat un partid, este o clientelă care s-a grupat cu componența în jurul ministerelor pe care ALDE le are. E vorba de resurse, contracte funcții”, spune Cozmin Gușă.

În aceste condiţii, Tăriceanu trebuie să se subordoneze deciziei PSD și să o susțină pe Viorica Dăncilă la prezidențiale.

„În planul acesta al normalității, ALDE nu are cum să emită pretenții azi să aibă un candidat propriu, pentru că ei trebuie să se supună în continuare partidului ultramajoritar din alianță, care le-a dat posibilitatea să fie în prim planul politicii din ultimii ani. Dacă cel care te-a adus în această postură are altă opinie, tu trebuie să te subordonezei acestei opinii. Tăriceanu este pus în poziția normală, dacă putem vorbi despre moralitate, să se subordoneze deciziei PSD și să sprijine ca individ politic și ca partid candidatura pe care o propune PSD-ul, care azi este Viorica Vasilica Dăncilă”, spune Cozmin Gușă.

În aceste jocuri electorale, Tăriceanu l-ar favoriza pe Dan Barna care doreşte să fie în turul doi alături de Iohannis

„Această zvârcolire a lui Tăriceanu, poate într-un mod pe care nu și l-a asumat în mod conștient, nu face altceva decât să îl favorizeze pe Dan Barna și USR. Dorința de a merge la alegeri cu orice preț și de a nu sprijini candidatul PSD ni-l arată pe Tăriceanu și pe cei de la ALDE ca pe niște oameni care fac un joc dublu și prin ceea ce fac slăbesc candidatura PSD în favoarea lui Dan Barna, challengerul care vrea să vină și el în finală cu Klaus Iohannis, unde competiția este pentru locul doi”, spune Cozmin Gușă.

În plan general, demersurile lui Tăriceanu au scopul de a slăbi PSD.

„Pe de altă parte, aceste discuții între Pro-România și ALDE, de asemenea sunt de natură să slăbească autorititatea guvernării, pentru că, dacă intră și Pro-România, și ALDE și din 19-20 de ministere cât vor rămâne după luna septembrie, ei se duc și își iau 4-5-6 ministere după cum doresc, este evident că PSD-ul din nou ajunge într-o postură în care să fie mai puțin important.

Iar Dăncilă se luptă pentru autoritatea PSD. Sigur, alta ar fi treaba dacă atât Pro-România cât și ALDE ar spune: Noi vrem la guvernare, îl vrem pe Pionta ministru de Externe – că am înțeles că asta vrea, vrem și miniștrii de la ALDE să rămână în continuare, iar noi ne aliniem într-un mod corect, dacă ne dați o parte din guvernare, să vă sprijinim în continuare candidatul.

Iar candidatul care a fost decis este Viorica Dăncilă. Așa stau lucrurile dacă le privim normal”, spune Cozmin Gușă.

Întrebarea lui Guşă, în acest context ar fi, cine îi consiliază pe Tăriceanu și Ponta pentru a slăbi PSD-ul.

„Dacă nu le privim normal, sigur că putem să avem fel de fel de scenarii care ne spun că atât Tăriceanu cât și Ponta sunt beneficiarii unor sfaturi din culise care îi pun pe ei în postura de a slăbi candidatura PSD-ului la prezidențiale. Vreau să reamintesc că Tăriceanu a fost prim ministru timp de patru ani cu un guvern minoritar sprijinit de PSD. Deci Tăriceanu are datorii mari la PSD pe care îl văd că nu vrea să și le plătească. Când nu vrei să ți le plătești, intri într-o postură ridicolă, de neexplicat, care o face pe Viorica Dăncilă să joace dur.

Dăncilă joacă cartea PSD-ului în contițiile în care este foarte greu de presupus, cu o probabilitate extrem de mică, că PSD-ul și Viorica Dăncilă vor pierde guvernarea cel puțin până în decembrie. Jucând dur, Dăncilă nu greșește și îi pune în față lui Tăriceanu această oglindă a imoralității în care îi spune: ”Măi Căline, cum adică, noi te-am băgat în Parlament, ai defilat la braț cu Dragnea, ți-am rezolvat dosarul la Senat, că nu te-a luat DNA-ul să nu pățești ce a pățit Mândruțescu ăsta, și-acum tot tu vii cu pretenții?”.

Dacă Tăriceanu ar fi obținut un scor de 8%-10% la Europarlamentare, atunci ar fi putut să aibă pretenții. Dar nici Tăriceanu nu este o mare vedetă politică. Dacă era, își băga ăpartidul în Parlamentul European. Nu e reușit.

Un Tăriceanu mort politic nu mai poate să aibă pretenții de candidatură și mai mult, să îl susțină și PSD-ul, pentru că PSD-ul nu o să susțină un candidat străin. Deci Tăriceanu face jocul altcuiva. Dacă el era un bărbat politic cu șanse de intrare în turul II, el nu ar fi avut probleme să își ducă partidul în PE, dar nu a reușit nici asta. Măcar amărâtul de Băsescu a mai apărut pe la noi, la Denise Rifai, și a reușit să își ducă partidul la 5%. Tăriceanu nu a reușit. Și aceste pretenții ale lui de a merge să fie candidat susținut și de PSD sunt total ridicole. Îl așează pe Tăriceanu într-o zonă de gaga. Mai ales că dacă stai strâmb și judeci drept, vezi că prin acestă agitația a lui nu face altceva decât să îl favorizeze pe candidatul statului paralel, Dan Barna”, observă Gușă.

Consultantul pune demersurile lui Dragnea tot în contextul eforturilor de slăbire a PSD-ului.

„Am zis ieri că Dragnea arată că practic nu mai are rușine, dar acum, discutând clar, Dragnea face aceste demersuri ca să creeze mari probleme PSD-ului. Și nu e întâmplător că face aceste lucruri exact în preajma comemorării anului de la 10 august 2018. Dragnea a avut tot timpul o misiune pe care eu am spus-o și nu am fost crezut, de a distruge PSD-ul, și el o continuă. Problema e de data asta una de trai decent în pușcărie și de ce nu, de păzire a banilor. Dragnea are negocieri subterane: ”dacă tot fac pușcărie, măcar banii furați să fie în siguranță”. Și atunci, cei din statul paralel cu care el a discutat, a făcut afaceri, și care cam știu pe unde se află banii lui Dragnea în lume, i-au pus în vedere că trebuie să joace din nou, să pună în dificultate PSD-ul atunci când îi este mai greu voinicului, adică în acest context de 10 august.

Nu o să aibă succes. Am fost secretar general la PSD, știu statutul. Tot ce votează Congresul, organismele partidului, devin literă de lege în interiorul unei organizații private, cum e orice partid politic. Dar aceste șicane creează probleme PSD-ului în aceste momente. Ce rămâne? Rămâne că acest cuplu de comici vestiți ai ecranului, Tăriceanu și Dragnea acționează din nou în tandem ca să facă probleme unora care vor să își vadă de drumul lor. Asta mi se pare mie de dezbătut. Cum așa, deodată, atât Dragnea și Tăriceanu s-au apucat să le facă probleme celor din PSD. Și aduceți-vă aminte de un lucru: cei care au fost blamați public de cei din piață, de-a lungul anilor, sunt cei doi: unul e la pușcărie, altul a rămas pe teren și face probleme în continuare, nu știm în baza căror comandamente pe care le are, nu am nicio îndoială”, mai spune Cozmin Gușă.

