„Nu poți să fi mulțumit de ce s-a întâmplat la PSD. Pot să spun că sunt dezamăgit, dar nu luați vis a vis de scor neapărat. Am să spun în următoarele zile (întrebat față de cine e dezamăgit – n.r.). O dezamăgire pe care o am și am să o spun în mod public. Știți că spunea la un moment dat în Parlament, în Comisia în care domnul Cîțu a fost acolo audiat, am avut formularea mea directă pe care am spus-o dinainte să o interpreteze unii. Am spus că îmi doresc foarte mult ca în România să nu mai existe în politică oameni fără caractere și fără principii”, a afirmat Eugen Teodorovici, luni, la Antena 3.

Întrebat dacă își va da demisia, în care că social-democrații din tabăra lui Marcel Ciolacu i-o vor cere, Eugen Teodorovici a spus că nu.

„Nu. Aici să fie lucrurile și mai clare. Azi am fost și eu la domnul Ciolacu, la Parlament, la dânsul la birou. Era normal să o fac. Am avut o discuție telefonică cu dânsul. Dânsul m-a sunat de dimineață. Am spus că vin, desigur. Pot să vă spun ceva și din acea discuție scurtă, pentru că dânsul a plecat la discuția cu doamna președinte. Am spus câteva lucruri, cum ar fi: în primul rând această femeie, hai să spunem așa, femeie președintele partidului astăzi, nu merită să iasă pe ușa din dos, pentru că până una alta CEx-ul a votat-o să fie candidatul partidului la prezidențiale, cu două sau trei excepții”, a explicat fostul ministru de Finanțe.

Acesta a adăugat că toată lumea și-a făcut poze cu Viorica Dăncilă în vizitele ei prin țară și că nimeni nu a ridicat până în prezent problema strategiei de campanie a PSD, în ședințele Comitetului Executiv al partidului.

„Doi la mână. De fiecare dată când a fost invitată în teritoriu, dânsa a mers în teritoriu și a onorat orice fel de solicitare. Toți și-au făcut poze cu dânsa. CEx-urile pe care le-am avut noi la partid nu au ridicat în discuție că strategia de campanie sau că orice altceva din campania pe care PSD a dus-o ar fi greșit sau să se recomande ceva de îndreptare. Absolut nimic. Cred că dânsa și-a asumat în momente grele ale partidului o poziție destul de sensibilă și mai ales o răspundere foarte mare”, a conchis Teodorovici.

