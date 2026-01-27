Bolojan susține unirea Republicii Moldova cu România. Laude la adresa Maiei Sandu

Premierul Ilie Bolojan și-a arătat susținerea în ceea ce privește unirea României cu Republica Moldova, spunând că ar vota „da” la un eventual referendum pe această temă. De asemenea, șeful Executivului a atras atenția asupra informațiilor care circulă pe rețelele de socializare despre livrarea gratuită de energie către Moldova, menționând că acestea nu au legătură cu realitatea. Referitor la declarația președintei Maia Sandu, care a afirmat că ar vota pentru unirea cu România, premierul Romăniei a spus la RFI că acest lucru reflectă felul în care și-a condus misiunea în fruntea Republicii Moldova.

Șeful Executivului a apreciat că declarația președintei Maia Sandu reflectă modul în care și-a desfășurat mandatul, concentrându-se pe dezvoltarea Republicii Moldova și pe transformarea acesteia într-o țară sigură și europeană. Potrivit premierului, acest obiectiv include, în primul rând, apropierea de Europa.

„E o atitudine de confirmare a ceea ce a făcut dânsa pe această funcție, făcând tot ceea ce este posibil pentru ca Moldova să se dezvolte, să fie o țară sigură, o țară europeană. Iar asta înseamnă, în primul rând, un drum spre Europa prin România”, a arătat Bolojan.

Întrebat dacă ar susține unirea la un eventual referendum, Bolojan a dat asigurări că ar vota „da”.

„În condițiile în care s-ar pune problema unui astfel de referendum și în țara noastră, eu aș vota da”, a mai spus el.

Premierul a subliniat că informațiile care circulă pe rețelele de socializare despre livrarea gratuită de energie către Republica Moldova sunt false și a subliniat că toate tranzacțiile se fac la prețuri de piață, în condiții tarifare normale.

„România livrează energie pentru sistemele cu care suntem interconectați cu țările din jur. Atunci când este deficit de energie într-o țară și noi avem un excedent, se livrează din România. Iar când este un deficit în România, la anumite ore, importăm din alte țări”, a continuat Bolojan.

Premierul a mai spus că România rămâne un sprijin pentru Republica Moldova, explicând că echilibrările energetice se pot face doar prin legături cu Europa și nu prin Ucraina, având în vedere pagubele produse de Rusia în sistemul energetic ucrainean.

Despre informațiile false legate de sprijinul pentru Ucraina, el a spus că acestea urmăresc doar să aducă neîncredere în rândul românilor față de acțiunile corecte ale țării în acești ani. În privința vizitei sale în Germania, care începe marți și unde va fi primit de cancelarul Friedrich Merz, premierul a explicat că aceasta va avea trei componente principale.

„O componentă de dezvoltare economică, Germania fiind cel mai important partener comercial al României. O componentă de apărare, urmând să se semneze un memorandum între ministerele apărării din Germania și din România. Și, în ultimul rând, discuții de natură politică care țin de contextul european, de sprijinirea Republicii Moldova și de relațiile dintre România și Germania”, a afirmat Ilie Bolojan.