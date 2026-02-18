Bolojan, vizită-fulger la MAI pentru situația intervențiilor legate de vremea severă

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent miercuri dimineață la Centrul Național de Conducere Integrată al MAI, unde a primit informații despre intervențiile desfășurate în urma ninsorilor și viscolului. Reprezentanții ministerului au anunțat că, în ciuda condițiilor meteo severe, nu au fost înregistrate victime și nici cazuri medicale sau mașini blocate la care echipele de salvare să nu fi putut ajunge.

„Premierul Ilie Bolojan a fost, în această dimineaţă, în Centrul Naţional de Conducere Integrată al Ministerului Afacerilor Interne. Prim-ministrul a fost informat cu privire la situaţia operativă la nivel naţional, cu intervenţiile aflate în derulare pentru înlăturarea efectelor meteorologice şi cu planul de acţiune pentru perioada în care codurile meteorologice produc efecte”, a arătat MAI.

Potrivit sursei citate, viscolul puternic, stratul consistent de zăpadă şi blocajele temporare pe căile de comunicaţii nu au dus la înregistrarea de persoane rănite sau de autoturisme blocate la care să nu se fi putut interveni. Echipele de intervenţie au reuşit să ajungă la toate cazurile medicale, chiar şi acolo unde ambulanţele au întâmpinat dificultăţi punctuale din cauza drumurilor înzăpezite.

„Structurile MAI rămân în teren în toată această perioadă, iar coordonarea acţiunilor este asigurată de la nivel central, prin Centrul Naţional de Conducere Integrată”, a transmis MAI.

Departamentul pentru Situații de Urgență a emis miercuri dimineață, la ora 04:20, un mesaj RO-ALERT Cod roșu de ninsoare pentru București și județul Ilfov.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor cu autoturismul și, dacă este absolut necesar, folosirea rutelor ocolitoare indicate de autorități. Potrivit ANM, în Capitală stratul de zăpadă a ajuns la 30–35 cm și este estimat să crească cu încă 15–20 cm.

Între 17 februarie, ora 10:00, și 18 februarie, ora 06:00, pompierii ISUBIF au intervenit în 91 de cazuri, dintre care 84 pentru copaci căzuți, 7 pentru elemente de construcție desprinse și 32 pentru autoturisme avariate.

Centrul Infotrafic a raportat închiderea mai multor drumuri naționale și tronsoane de autostrăzi din cauza ninsorilor și viscolului. Printre acestea se numără A1 București-Râmnicu Vâlcea, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud și A0 Centura București.

Pe A2 București-Cernavodă sunt impuse restricții de tonaj. De asemenea, drumurile din județele Buzău, Brăila, Ilfov și Vrancea sunt fie închise, fie limitate pentru vehiculele cu masă maximă autorizată peste 3,5 sau 7,5 tone.