Bolojan ia în calcul reducerea accizei pentru a opri scumpirea carburanților: E cea mai simplă soluție

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că ordonanța de urgență adoptată de Guvern privind prețurile la carburanți reprezintă doar „un prim pachet”. „Există două ipoteze de lucru care vor fi analizate în zilele următoare”, a explicat acesta, pentru G4Media.

Întrebat dacă optează pentru scăderea accizei sau a TVA, premierul a explicat că reducerea taxei pe valoare adăugată ar putea declanșa o procedură de infringement din partea Comisiei Europene. În schimb, a explicat că scăderea accizei ar fi soluția cea mai simplă și că, cel mai probabil, Guvernul va merge în această direcție. „Există două ipoteze de lucru care vor fi analizate în zilele următoare”, a adăugat acesta.

El a declarat că Guvernul trebuie să analizeze nivelul reducerii accizei pe care statul român îl poate susține, inclusiv durata de aplicare a acestei măsuri.

„De asemenea, un al doilea principiu este legat de un cost echitabil pentru toată lumea, sens în care tot ce a încasat practic bugetul de stat suplimentar pe componenta de taxă pe valoare adăugată în această lună, ca urmare a acestei creșteri, va fi întors către cetățenii României prin reducerea de accize care se va face”, a explicat acesta.

Premierul a declarat, de asemenea, că măsura trebuie „să nu aibă efecte colaterale”.

„Dacă vii cu alte măsuri sau dacă nu le gândești cum trebuie, există riscul să generezi blocaje de aprovizionare (…). De asemenea, poți să creezi sincope puternice pe partea de import de combustibil, de țiței sau de motorină, de exemplu, unde cererea este mult mai mare decât benzina pe piața românească”, a adăugat acesta.

Guvernul a adoptat, joi, o ordonanță de urgență care stabilește plafonarea adaosului comercial la nivelul mediei din 2025, pe întreg lanțul, de la rafinare până la vânzare. Totodată, exporturile de motorină și țiței vor fi permise doar cu acordul autorităților, iar cei care nu respectă aceste reguli riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri.

Măsurile adoptate prin declararea stării de criză pe piața combustibililor se aplică în perioada 1 aprilie - 30 iunie, cu posibilitatea de prelungire. Totuși, unii specialiști consideră că actul normativ este aproape inutil.

„Există momente în care statul intervine ferm, își asumă costuri și schimbă realitatea. Și există momente — din ce în ce mai dese — în care statul doar simulează intervenția. Această Ordonanță de Urgență aparține, fără echivoc, celei de-a doua categorii. Nu este o măsură economică reală. Este un gest politic ambalat în limbaj tehnic, conceput nu pentru a schimba piața, ci pentru a calma percepția publică”, a explicat Asociația Energia Inteligentă, într-o analiză.