Politica Bolojan demontează fake news-ul lui Simion: Taxele nu merg către Ucraina sau Moldova







Premierul Ilie Bolojan a declarat că acuzațiile lui George Simion, potrivit cărora majorările de taxe ar fi fost făcute pentru a sprijini Ucraina și Moldova, nu reflectă realitatea și reprezintă o linie de atac simplistă.

„Este cea mai simplistă linie de atac și astfel de argumente nu stau în picioare. Deficitele noastre sunt generate de cheltuieli prea mari pentru pensii, salarii și un aparat public supradimensionat, dar și de venituri prea mici pe fondul excepțiilor acordate și de supracontractările pentru investiții care nu pot fi finanțate din ce avem astăzi. Pe toate direcțiile am dat drumul la lucrări. Acestea sunt cauzele cumulate ale deficitului nostru”, a explicat premierul.

Bolojan a mai spus la Digi 24 că „avem sub 100.000 de cetățeni ucraineni, doar o parte stabiliți aici. Mulți au copii mici și au beneficiat de servicii de sănătate, dar noi eram 6 milioane care contribuiam și 16 milioane care beneficiau – atunci care poate fi impactul acestor câteva zeci de mii de oameni? Este, în mod cert, un fake”.

Premierul a explicat și contextul introducerii impozitului pe cifra de afaceri pentru companiile mari. „Taxa se aplică cifrei de afaceri de peste 50 de milioane de euro și este gândită pentru a încasa bani suplimentari de la companiile care își pot optimiza profiturile prin tehnici folosite la nivel global. Este adevărat că nu este o măsură populară, dar scopul este echilibrarea veniturilor și investițiilor”, a spus Bolojan.

După discuțiile din coaliție, s-a decis păstrarea taxei. „Această formulă rămâne valabilă pentru companiile mari, iar anumite reguli privind contractele care depășesc o anumită valoare se aplică companiilor cu cifră de afaceri mai mică. Când ești în coaliție și se iau decizii, trebuie să îți asumi și bunele, și relele acestora. Nu poți fi în Guvern cu funcțiile, iar cu comunicarea să fii în opoziție”, a mai declarat șeful Guvernului.