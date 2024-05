Justitie Milionarul Bogdan Neidoni, audiat la DNA. Ar fi fost „săgeata lui Florian Coldea”







Milionarul Bogdan Neidoni este audiat joi dimineață la sediul DNA în dosarul în care este vizat fostul șef al SRI, Florian Coldea. El a fost şef în mai multe instituţii şi companii de stat, dar şi acţionar în firma de pază Neiguard.

Cine este Bogdan Neidoni

Apropiatul lui Florian Coldea și-a început cariera la stat în 2010 ca director general adjunct al Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine (CRPCIS), o instituţie subordonată guvernului Emil Boc. În 2012, el a ajuns director adjunct al companiei cu capital de stat Teletrans. În 2015 a devenit director general al Teletrans şi membru în Consiliul de Administraţie.

Bogdan Neidoni ar fi fost „săgeata lui Florin Coldea”

În cartea scrisă de Cristian Rizea, fostul politician PSD condamnat pentru corupţie şi care a încercat să scape de închisoare prin fuga în Republica Moldova, a ieșit la iveală un detaliu foarte important. Rizea a scris că Neidoni este „săgeata lui Florian Coldea”.

Bogdan Neidoni ar fi fost angajat al SRI în perioada 1996-1997, după ce a absolvit Institutul Naţional de Informaţii, unde a fost coleg cu generalul Florian Coldea. El ar fi fiul fostului colonel SRI Petre Neidoni.

Și generalul Dumitru Cocoru ar fi fost indicat de Florian Coldea în declarația dată la DNA ca fiind persoana care s-a ocupat de gestionarea relației dintre Cătălin Hideg și avocatul Doru Trăilă.

Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, acuzați de trafic de influență

Procurorii DNA i-au pus sub acuzare pe Florian Coldea, general SRI (r.), fost prim adjunct și fost director interimar, dar și pe Dumitru Dumbravă, general SRI (r.), fost șef al Direcției Juridice a SRI și fost secretar general pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. De trafic de influență sunt acuzați de DNA și avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci. Cei 4 au fost plasați de DNA sub măsura preventivă a controlului judiciar sub cauțiune, pentru fiecare din generalii (r.) SRI fixându-se o cauțiune de 500.000 de lei, potrivit Gândul.