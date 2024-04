International Boeing, mulțumit de funcționarea sistemului Arrow 3 în Israel







Compania Boeing, care a contribuit la dezvoltarea sistemului israelian de apărare antirachetă Arrow 3, este mulțumită că acesta „s-a dovedit a fi bun” în timpul atacului de represalii al Iranului contra Israelului.

Majoritatea dronelor și rachetelor aeriene lansate de Iran în atacul său de represalii de sâmbătă au fost interceptate cu succes de Israel datorită unui sistem avansat de apărare aeriană la a cărui dezvoltare a contribuit în principal Boeing.

Sistemul Arrow 3 al Israelului, care a fost pus în funcțiune inițial în 2017, este cel mai avansat nivel al rețelei de apărare aeriană a țării. Scopul său principal este de a intercepta ținte în spațiu. Potrivit The New York Times, sistemul a fost dezvoltat cu o finanțare semnificativă din partea Statelor Unite și reprezintă un efort de echipă între Boeing și Israel Aerospace Industries și filialele sale.

Arrow 3 „și-a dovedit eficiența împotriva unui număr semnificativ de rachete balistice” care au fost lansate de Iran, potrivit contraamiralului Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, care a vorbit duminică cu reporterii.

Arrow 3 posedă „tehnologie hit-to-kill

Potrivit unei fișe informative publicate de Ministerul israelian al Apărării, „capacitățile sistemului Arrow-3 permit o rază de acțiune mai mare, o altitudine mai mare (exo-atmosferică) și angajamente mai precise cu rachete balistice”. În plus, s-a menționat că Arrow 3 posedă „tehnologie hit-to-kill”, „timp de reacție foarte scurt” și „manevrabilitate de ultimă generație”.

Conceput pentru a intercepta ținte în atmosfera superioară, Arrow 3 este succesorul lui Arrow 2, care era deja în funcțiune. În timpul conflictului dintre Israel și Hamas, sistemul mai vechi a cunoscut prima sa desfășurare în anul 2000. Acesta a fost creditat cu succesul interceptării unei rachete balistice lansate de Houthi, precum și a unei rachete cu rază lungă de acțiune lansate din Fâșia Gaza. Toate aceste sisteme se reunesc pentru a forma cel mai înalt nivel al rețelei de apărare aeriană a Israelului, care este responsabilă pentru protejarea teritoriului țării împotriva rachetelor, artileriei și a dronelor împreună.

Sistemul David's Sling, care se află sub sistemul Arrow, este capabil să atace rachete cu rază medie și lungă de acțiune la distanțe de până la 300 de kilometri. Cupola de Fier, care se află sub acesta, este unul dintre sistemele de apărare aeriană ale Israelului care este poate cel mai cunoscut. Acesta are capacitatea de a intercepta o serie de rachete și tiruri de artilerie de la o distanță scurtă, potrivit businessinsider.com.