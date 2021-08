Bode a pus polițiștii pe urmele falsificatorilor de certificate de vaccinare. Un deputat arată cum pot fi depistați mincinoșii

O rețea de falsificatori de certificate de vaccinare acționa prin intermediul rețelei Telegram, punând la dispoziția celor interesați documente care atestau, în fals, faptul că s-au vaccinat. Situația a ajuns în spațiul public datorită unei investigații a jurnaliștilor Digi 24.

Aceștia au făcut rost de la falsificatori, contra sumei de 100 de euro, de documente care ar fi trebuit să le permită să treacă de verificările autorităților, în țară dar și la frontiere. Certificatul fals vândut jurnaliștilor poartă antetul Ministerului Sănătății și apare ca înregistrat în centrul de vaccinare de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Serul „administrat” este Johnson&Johnson. Atașat este și un cod QR care să poată fi folosit pentru călătorii în străinătate.

Falsificatorii își selectează clienții de pe grupul „CERTIFICAT_COVID19”, iar după ce preiau datele persoanele ale doritorilor, ei le livrează certificate de vaccinare în schimbul sumei de 100 de euro.

În acest caz, după apariția informațiilor în spațiul public, autoritățile s-au autosesizat. Poliția a demarat o anchetă, în urma investigației jurnalistice însă, până la acest moment, nu a reușit să identifice nici o pist de cercetare.

Managerul spitalului Grigore Alexandrescu ridică din umeri

Managerul Spitalului „Grigore Alexandrescu” susține că aceste documente nu au cum să fie elaborate de unitatea pe care o conduce, deoarece aici nu funcționează nici un centru de vaccinare. în astfel de:

„Nu pot să fac aprecieri despre aceste gesturi. Sunt incalificabile. Ce se poate spune despre așa ceva? Este o mizerie! Ceea ce fac, în primul rând, dacă obțin un astfel de certificat este cel puțin o contravenție, dacă nu o infracțiune, pentru că este fals în acte. Să încerce să nu eludeze legea, pentru că virusul nu ține seama de hârtie. De fapt, certificatul real de vaccinare îi protejează nu doar pe ei, ci și pe cei din jur”, a spus managerul Alexandru Ulici.

Polițiștii lui Bode investighează

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat că reprezentanţii instituției lucrează pentru depistarea unui individ care a încercat să vândă un certificate fals. Lucian Bode a declarat că autorităţile sunt atente la aceste noi infracțiuni.

„Suntem atenţi la aceste noi infracţiuni care apar pe plaja infracţională din România. Nu am mai avut astfel de situaţii, acolo este o anchetă în curs. Cu siguranţă specialişti noştri lucrează ca în cel mai scurt timp să-l identificăm pe cel care a încercat şi nu a reuşit din fericire să vândă acel certificat de vaccinare fals.

Infractorii şi infracţionalitatea evoluează foarte mult, în pandemie am văzut cu ce ne-am confruntat, cu siguranţă vor mai apărea astfel de situaţii, dar ori de câte ori sunt astfel de semnale, intervenim prompt, avem în lucru şi alte activităţi despre care vom vorbi atunci când vom avea primele rezultate. Cunosc situaţia şi mi-am propus împreună cu structurile MAI să o soluţionăm cât mai repede posibil, să-l identificăm pe autor”, a afirmat Lucian Bode.

Câțu amenință cu Corpul de Control

Pe de altă parte, premierul Florin Cîțu s-a arătat deranjat că acest caz al falsificatorilor de certificate de vaccinare a fost dat la iveală de jurnaliști, iar nu de instituțiile statului.

„Astăzi am avut o discuţie în şedinţa de Guvern şi am cerut Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, să vorbească cu Ministerul Public şi Ministerul Sănătăţii. Mie mi se pare inadmisibil că aşa ceva se întâmplă în primul rând. Avem atâtea instituţii care au primit resursele de la bugetul de stat – şi la MApN şi la Ministerul Public şi aceste lucruri sunt descoperite de un jurnalist. Mi se pare inadmisibil şi am spus în şedinţa de Guvern”, a declarat Florin Cîțu.

Premierul a precizat că există numeroase instituţii care ar fi trebuit să descopere aceste situaţii înaintea mass-media. Drept urmare, el a anunțat că va trimite Corpul de Control pentru a verifica situația.

„Corpul de control al primului ministru va analiza şi va merge şi va vedea ce se întâmplă care este situaţia”, a mai declarat premierul.

Poliția Timiș caută falsificatorii

Directorul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, a semnalat existența unor certificate false, miercuri, 25 august, după ce a observat tot mai mulți pacienți „vaccinați” care ajung la spital cu forme severe de COVID. În acest caz, polițiștii au inițiat o anchetă, încercând să-i identifice pe falsificatori.

Polițiștii susțin că este vorba despre metoda „vaccinului la chiuvetă”. În acest caz, medicii aruncă dozele de vaccin și eliberează doar hârtiile care confirmă că persoana respectivă s-a imunizat.

„Ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public, precum că persoane infectate cu virusul SARS COV2, internate într-o unitate spitalicească din municipiul Timişoara, ar deţine certificate de vaccinare susceptibile a fi nereale, vă comunicăm faptul că, structurile specializate din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş au demarat verificări în vederea clarificări tuturor aspectelor şi luarea măsurilor legale care se impun. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals intelectual şi zădărnicirea combaterii bolilor”, au transmis reprezentanţii IPJ Timiş.

Cum pot fi depistați falsificatorii

Deputatul spune că fenomenul certificatelor false de vaccinare duce la decredibilizarea procesului imunizării. El susţine că persoanele care au obţinut certificate false pot fi identificate cu ajutorul registrului electronic de vaccinare.

„Pe de altă parte, vedem în registrul electronic de vaccinare, de exemplu, persoane vaccinate la sute de kilometri de domiciliu, acolo unde există aceste reţele, unde acest lucru este industrializat şi putem să ne dăm seama, în măsura în care într-unul din centre s-au vaccinat multe-multe persoane care locuiesc la 100 km, la 70 km, când cel mai apropiat centru de vaccinare era la 500 de metri. E evident o suspiciune rezonabilă, pe care trebuie s-o ridicăm. Deci lucrurile se pot afla”, a declarat deputatul pentru RFI

Adrian Weiner a confirmat că există corupție în rândul medicilor de familie, dar și a celor care lucrează în centrele de vaccinare.

„A existat această presiune constantă, mai ales în zona rurală, dinspre, ştiu eu, zona administrativă, hai, dă-mi o hârtie, hai să facem, uite, n-am încredere în vaccin. Sigur, aceste lucruri există şi trebuie sancţionate, în măsura în care aflăm unde s-au petrecut”, a precizat deputatul.