A apărut poza cu Florin Cîțu în momentul arestării. Cum arăta premierul în urmă cu 20 de ani

Subiectul arestării premierului Florin Cîțu, în SUA, în 2000, după ce a fost prins băut la volan, continuă să suscite mare interes. În spațiul public a apărut și una dintre pozele pe care i le-au făcut anchetatorii americani, la vremea respectivă. Actualul premier purta ochelari și avea o podoabă capilară mai bogată. Poza a fost obținută de televiziunea Aleph News.

A apărut poza din momentul arestării lui Florin Cîțu

Poza provine din surse oficiale și a fost transmisă de autoritățile americane. „Funcționarul guvernamental american arată în răspuns că amprentele lui Florin Cîțu din dosar nu sunt informații publice, astfel că a pus la dispoziție doar imaginea de la momentul arestării premierului Cîțu pe teritoriul SUA.

Așa numitul „mug shot” este un portret fotografic al unei persoane, de la umeri în sus, realizat de structurile judiciare ale SUA, de obicei, după arestarea unei persoane și preluarea acesteia în custodie”, scrie sursa citată.

Săptămâna trecută, premierul Florin Cîțu a vorbit despre acest subiect și a făcut câteva declarații controversate. El a recunoscut că nu i-a informat despre această problemă pe președintele Klaus Iohannis și pe Ludovic Orban, președintele PNL. Dar, acesta din urmă a fost informat despre arestarea din SUA.

Ce spunea premierul despre acel episod controversat

„În România, în legislație, nu se face cerere pentru ORNISS. Nu am aduc în discuție acest subiect. Domnul Orban avea informația. M-a informat un coleg. Nu m-am gândit să-mi dau demisia în niciun moment pentru o greșeală de acum 20 de ani. Nu am considerat că e relevant să-l informez pe președinte și pe premier.

Fusese ziua unui coleg. Cred că bere am băut, nu știu dacă 7-8, că nu duc atât. Am băut cât să am problemele acelea. Care m-au costat. Am vândut mașina și m-am și împrumutat, ca să plătesc.

Am discutat, aceasta nu e o situație penală, sunt legislații diferite în România și SUA, nu se califică”, spunea Florin Cîțu.