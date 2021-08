Florin Cîțu i-a mințit prin omisiune și pe Klaus Iohannis, și pe Ludovic Orban. Ce a băut premierul în seara fatidică. Nu pot să duc 7-8 beri

Premierul Florin Cîțu a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre problemele de natură penală pe care le-a avut în Statele Unite ale Americii (SUA). Șeful Executivului a fost prin băut, la volan, în 2000, și a fost condamnat la două zile de închisoare. El a primit și o amendă și, de asemenea, a fost nevoit să urmeze cursuri de reeducare dedicate șoferilor care au fost prinși conducând cub influența alcoolului.

Memorie selectivă pentru premierul Florin Cîțu

Prim-ministrul are o memorie selectivă, dovadă că și-a amintit doar anumite lucruri. A afirmat că nu a văzut raportul, „dar știu că era vorba exclusiv despre alcool”.

„Am avut mai multe propuneri pentru rectificarea bugetară, propuneri care ducea la un deficit de 7,3 % din PIB. Am văzut că s-a discutat în spațiul public despre greșeala mea. O să iau două întrebări de fiecare despre acest subiect

În România, în legislație, nu se face cerere pentru ORNISS. Nu am aduc în discuție acest subiect. Domnul Orban avea informația. M-a informat un coleg. Nu m-am gândit să-mi dau demisia în niciun moment pentru o greșeală de acum 20 de ani. Nu am considerat că e relevant”, a spus Florin Cîțu.

„Fusese ziua unui coleg. Cred că bere am băut, nu știu dacă 7-8, că nu duc atât. Am băut cât să am problemele acelea. Care m-au costat. Am vândut mașina și m-am și împrumutat, ca să plătesc.

Am discutat, aceasta nu e o situație penală, sunt legislații diferite în România și SUA, nu se califică”, a mai spus prim-ministrul. Care a mai afirmat că nu mai știe exact dacă polițiștii i-au pus cătușele sau nu. „Nu țin minte exact!”

„Ce considerăm penal în România e felony în SUA. Ce am făcut eu e delict, sub felony, deci e contravenție. Ei consideră contravenție. În SUA nu am avut nici un drept restricționat. La un an după aceea am lucrat la Banca Națională a Noii Zeelande, apoi am revenit în SUA cu viză”, a mai precizat premierul.

Legat de membrii USR-PLUS, care i-ar cere demisia, Cîțu a afirmat. „E regretabil că suntem în discuție pentru așa ceva. Cred că totul începe de la rectificare, de acolo începe nemulțumirea colegilor din coaliție.

Care au fost primele afirmații făcute de Florin Cîțu după ce a izbucnit uriașul scandal

„Acum 20 de ani am condus sub influența alcoolului și am plătit o amendă foarte mare. Este interesant că sub patru tururi de scrutin PSD nu a apărut această informație și apare acum, în competiția internă. Eu am condus, a fost o greșeală, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând și mașina și am mers un an de zile pe jos. Nu e ceva cu care să te mândrești”, a spus Florin Cîțu după ce a izbucnit acest scandal, la mijlocul săptămânii.