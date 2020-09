Cea care a jucat-o pe Brenda Walsh în primele 4 sezoane ale celebrului serial american Beverly Hills 90210 va trebui să lupte din nou cu teribila boală.

Fanii actriţei după care suspinau românii la începutul anilor 1990 au aflat că ea are din nou probleme la aproape 3 ani după cancerul la sân, diagnosticat în 2015.

Astfel, Shannen Doherty a dezvăluit că se luptă din nou cu aceeași maladie, dar de această dată în stadiul IV.

Urmează un interviu emoţionant

Totuşi, spre bucuria fanilor, a familiei şi a celor care o cunosc şi apreciază activitatea cinematografică, „Brenda” a dovedit că are psihicul foarte puternic.

„Mai am multă viață în mine”, a declarat actriţa într-un interviu preluat în presa de peste Ocean, căreia i-a divulgat că va face orice pentru a supravieţui.

Inclusiv tratamente experimentale ale cancerului la sân care se testează acum în Europa.

Au fost momente crunte după aflarea diganosticului, care a făcut-o pe actriţă să reflecteze serios asupra vieţii ei.

„M-am gândit: «Ok, am karma rea? De ce aș avea karma rea?» Începusem să-mi retrăiesc viața, să mă gândesc la ce am făcut sau la ce nu am făcut. Cum m-am comportat cu oamenii”, a declarat aceasta pentru revista americană Elle.

Şi soţul ei o susţine şi e puternic

Poate că cea care a interpretat-o atât de bine pe Brenda Walsh în serialul Beverly Hills 902010 va trece mai uşor peste această cumpănă şi datorită soţului ei.

„Cred că oamenii au o imagine mentală despre cei care suferă de cancer în stadiul IV. Îi văd purtând un halat gri, privind în gol prin fereastra spitalului.

Nu văd un pacient care suferă de cancer când mă uit la Shannen. Văd aceeași femeie de care m-am îndrăgostit. Arată sănătoasă și plină de vitalitate”, a spus acesta nu cu mult timp în urmă.

Brenda nu concepe ultima clipa

Vorbind despre cât de decisă este să lupte cu groaznica boală ce i-a invadat din nou organismul, Shannen Doherty a subliniat că rămâne o luptătoare.

„Nu m-am așezat să scriu scrisori. Este ceva ce trebuie să fac. Sunt lucruri pe care vreau să i le spun mamei mele.

Vreau ca soțul meu să știe ce a însemnat pentru mine. Dar de fiecare dată când vine vorba să-l încep, totul pare atât de final.

Se simte ca și cum îți iei la revedere și eu nu-mi iau la revedere. Simt că sunt un om foarte, foarte sănătos.

Este greu să-ți închei socotelile cu lumea când simți că mai ai de trăi 10 – 15 ani”, a completat actriţa.

„Toți cei care au cancer în stadiul IV se luptă cu asta. Ceilalți vor să-i pună deoparte să se liniștească. Eu nu sunt pregătită pentru asta. Mai am multă viață în mine”, a mai spus ea, dorind să sublinieze că boala nici nu ştie ce o aşteaptă.

