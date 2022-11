Boala de care suferă Regina Letizia a Spaniei. Sănătatea ei este în pericol

Regina Letizia a Spaniei, este nevoită să-și schimbe stilul deoarece suferă de o boală gravă de sănătate. Ea a avut dureri groaznice si probleme la picioare din cauza pantofilor cu toc foarte inalt. Aceasta a trebuit să nu mai poate încălțăminte incomodă.

Medicii au sfătuit-o să nu mai poarte încălțăminte cu toc o perioadă de timp. Diagnosticul pus a fost de metatarsalgie, o afecțiune în care talpa piciorului devine inflamată si dureroasă. Ba mai mult, regina Letizia a Spaniei are și Neuromul lui Morton, o inflamație a nervilor dintre degetele piciorului, numiți si nervi interdigitali plantari, care provoacă durere acută în talpă, potrivit El Mundo.

Regina Letizia a Spaniei, stil de viață sănătos

Regina Letizia a Spaniei are 49 de ani și o siluetă de invidiat. Aceasta face mari eforturi pentru a arăta bine și ține o dietă strictă.

„Nu am nicio problemă. Mănânc mult. Așa sunt, aceste este tipul meu de corp”, a spus Letizia. Cu toate că regina a povestit că nu are un regim strict, o surga regală a dezvăluit că aceasta evită băuturile bogate în calorii. „Ea nu prea bea alcool ca să fiu sinceră, ceea ce uneori este o problemă pentru toasturi”, a spus o sursă regală. „Regele Felipe al VI-lea, însă, este un cunoscător în ceea ce privește vinurile și are o cramă privată în palat”.

O altă prietenă a Reginei a declarat că aceasta este perfecționistă și că pune mare accent pe aspectul fizic. „Scopul ei este întotdeauna să ajungă la perfecțiune sau cel puțin să încerce”, susține o persoană din interior. „Dacă face mișcare, o face 100 la sută. Dacă practică yoga, nu se oprește până nu decide instructorul ei. Așa este cu toate, și cu corpul ei…”

O altă sursă a precizat că Letizia îl obligă și pe rege să mănânce sănătos și să facă sport. „Regina practică exerciții cu greutăți o dată la două zile. Ea le recomandă întotdeauna când cineva o întreabă. Dacă regele este liber,respectă și el rutina ei de gimnastică”, a spus acesta.