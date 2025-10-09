Boala care l-a răpus pe Marius Keseri. Bateristul Direcției 5 a luptat în tăcere

După o luptă grea cu cancerul, Marius Keseri, bateristul trupei Direcția 5, a murit la vârsta de 60 de ani. Artistul a preferat să-și trăiască suferința departe de ochii lumii, fără să povestească despre starea sa de sănătate.

Cei care l-au cunoscut spun că, până aproape de final, a continuat să cânte și să se implice în proiecte muzicale, fără să lase boala să-l doboare. Potrivit impresarei Florența Marin, una dintre persoanele care i-au fost alături în ultimii ani, Marius și-a ascuns durerea cu o discreție rară.

„A avut cancer, a suferit foarte mult, slăbise foarte mult, se poate vedea transformarea bruscă fizică, din ultimul an”, a spus aceasta.

Ea povestește că artistul nu dorea să fie privit cu milă și prefera să-și continue activitatea profesională cât timp a mai putut.

„Nu multora le-a spus că e bolnav, nu voia să fie compătimit. Era un om discret, nu căuta atenția”.

Chiar dacă starea lui fizică se degrada vizibil, Keseri a urcat pe scenă până aproape de final. Impresara a spus că bateristul trupei Direcția 5 a fost un om singuratic, dar cu o legătură profundă cu biserica: „Era un tip credincios, venea duminica la slujbă. Nu avea familie, nu a fost căsătorit și nu avea copii”.

Timp de trei decenii, Marius Keseri a fost o parte esențială a trupei Direcția 5, contribuind la formarea sunetului și la succesul ei constant. A fost un muzician respectat și un coleg devotat, iar colegii săi l-au descris mereu ca fiind „motorul” formației. Pe lângă activitatea din trupă, lucra și la alte proiecte muzicale independente, dovadă a pasiunii sale fără limite pentru artă.

Keseri locuia singur, într-un apartament din zona Cotroceni, acolo unde își petrecea timpul între repetiții și rugăciune. „Ne vedeam în fiecare duminică la o biserică din Cotroceni. Muncea, cânta, mai avea și un alt proiect muzical, pe lângă Direcția 5”, a spus Florența Marin pentru Click

Trupa Direcția 5 a confirmat vestea tristă pe 8 octombrie 2025, printr-un mesaj simplu și dureros.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim, din suflet! RIP, Marius Keseri”.

Fanii și prietenii au reacționat rapid, lăsând sute de mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare. „Tete, nu știu ce să-ți spun acum, pentru că tocmai ai plecat... Să fii înger și să le spui celor din formația ta de sus că „nu cântă pianul degeaba””, a scris artista Cristina Maria Firoiu, emoționată de pierderea prietenului ei.

Altă admiratoare a transmis: „Știam că este bolnav, dar l-am tot văzut activ și eram convinsă că va trece și de această încercare. M-a lovit îngrozitor vestea asta…”.