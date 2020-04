Pentru a explica numărul ridicat de decese și situația alarmată din județul Suceava, Bloomberg a contactat un cadru medical de la Spitalul din Suceava.

În judeţul Suceava au fost înregistrate mai multe decese decât în Polonia, Ungaria şi Cehia la un loc.

„Nicio măsură de siguranţă nu a fost respectată”, a declarat chirurgul plastician Mircea Dinu Bordiniuc. „Ne-a fost dată câte o mască pe zi, iar unii dintre colegi nici măcare asta nu au primit. Unii dintre pacienţi au fost externaţi fără a fi testaţi. A fost descoperit, după decese, că unii erau infectaţi. A fost un lanţ de decizii proaste”.

Demisiile în masa ale medicilor români

„România cheltuieşte mai puţin pentru sănătate decât oricare alt stat membru UE, are cea mai mare rată a mortalităţii din cauza bolilor tratabile şi una dintre cele mai scăzute speranţe de viaţă din Blocul Comunitar. Guvernul a construit un spital în trei decenii”, scrie Bloomberg.

După ce mii de medici şi asistenţi medicali au părăsit ţara în ultimele decenii pentru a munci în Italia, Franţa sau Spania, „sistemul sanitar ucide pacienţi în cea mai coruptă regiune europeană”.

„Trebuie să luăm în considerare că evoluţia virusului este departe de a fi atins vârful”, a spus Vlad Mixich, expert în politici de sănătate şi membru al European Agency for Safety and Health at Work. „Sistemul îşi va atinge maximul de anduranţă mai repede decât în alte ţări”.