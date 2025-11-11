Blocaj politic în UE. Împrumutul pentru Ucraina se amână din cauza divergențelor între statele membre

Eforturile Comisiei Europeane („Comisia”) de a valorifica activele ruse îngheţate pentru a susţine financiar Ucraina se află în impas, după ce opoziţia Belgia şi intervenţia Robert Fico, prim‑ministrul Slovacia, au blocat momentul luării unei decizii la nivelul Uniunii Europene.

Planul prevede acordarea unui împrumut de circa €140 miliarde pentru Ucraina, garantat de activele ruse îngheţate, însă condiţiile impuse de Belgia şi refuzul Slovaciei au amânat negocierea.

Belgia, care găzduieşte o mare parte din activele îngheţate ale Rusiei prin instituţia Euroclear, a cerut garanţii juridice şi financiare ferme înainte să accepte utilizarea acelor fonduri în scopul sprijinirii Ucrainei.

Prim‑ministrul belgian Bart De Wever a declarat:

„Caut temeiul legal pentru această decizie. (...) Chiar şi în timpul celui de‑al Doilea Război Mondial, activele immobilizate nu au fost atinse.”

El a mai subliniat că Belgia nu poate suporta singură riscurile:

„Dacă vrem să le dăm Ucrainei, trebuie să o facem cu toţii.”

Conform raportărilor, discuţiile cu Comisia şi partenerii europeni nu au generat luni rezultat concret.

La scurt timp după obiecţiile belgiene, prim‑ministrul slovac Robert Fico a anunţat că Slovacia nu va participa la niciun mecanism juridic sau financiar de „confiscare” a activelor îngheţate dacă acestea ar fi utilizate pentru cheltuieli militare în Ucraina.

Conform publicaţiei Brussels Times, „Slovacii refuză utilizarea activelor ruse îngheţate pentru un împrumut destinat Ucrainei”.

Într‑un interviu difuzat de broadcasterul slovac STVR, Fico a spus:

„Slovacia nu va lua parte la nicio schemă legală sau financiară de a ­sechestra active îngheţate dacă fondurile ar fi cheltuite pe costuri militare în Ucraina.”

Această poziţie adaugă un obstacol suplimentar planului Comisiei, în contextul în care toate statele membre trebuie să fie de acord pentru ca o astfel de iniţiativă să fie implementată.

Planul Comisiei urmărea să creeze un împrumut de aproximativ €140 miliarde pentru Ucraina, garantat de activele ruse îngheţate — în esenţă, Ucraina ar rambursa suma doar dacă Rusia achită reparaţii de război.

Potrivit raportului publicat de Financial Times, lipsa unui acord ar putea costa membrii UE până la 5,6 miliarde de euro anual dacă trebuie apelat la alte forme de finanţare.

Pe fondul impasului, liderii UE au cerut Comisiei să prezinte cât mai curând o listă de opţiuni alternative de finanţare pentru Ucraina în cazul în care mecanismul activelor ruse rămâne blocat.

Următoarea reuniune majoră este programată pentru decembrie, unde se preconizează că va avea loc o decizie finală asupra mecanismului.

Blocajul generat de Belgia şi Slovacia riscă să întârzie o decizie crucială pentru finanţarea Ucrainei, într‑un moment în care nevoile sale economice şi militare sunt urgente.