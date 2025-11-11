International

Blocaj politic în UE. Împrumutul pentru Ucraina se amână din cauza divergențelor între statele membre

Comentează știrea
Blocaj politic în UE. Împrumutul pentru Ucraina se amână din cauza divergențelor între statele membreuniunea europeana / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Eforturile Comisiei Europeane („Comisia”) de a valorifica activele ruse îngheţate pentru a susţine financiar Ucraina se află în impas, după ce opoziţia Belgia şi intervenţia Robert Fico, prim‑ministrul Slovacia, au blocat momentul luării unei decizii la nivelul Uniunii Europene.

Planul prevede acordarea unui împrumut de circa €140 miliarde pentru Ucraina, garantat de activele ruse îngheţate, însă condiţiile impuse de Belgia şi refuzul Slovaciei au amânat negocierea.

Obiecţiile belgiene în centrul blocajului

Belgia, care găzduieşte o mare parte din activele îngheţate ale Rusiei prin instituţia Euroclear, a cerut garanţii juridice şi financiare ferme înainte să accepte utilizarea acelor fonduri în scopul sprijinirii Ucrainei.

Prim‑ministrul belgian Bart De Wever a declarat:

Cine este românul care a devenit milionar cu 12 lei la 6 din 49. Lecția dată jucătorilor la loto
Cine este românul care a devenit milionar cu 12 lei la 6 din 49. Lecția dată jucătorilor la loto
Nereguli fără număr la IFN-uri: practici comerciale incorecte, dobânzi excesive, clauze înşelătoare
Nereguli fără număr la IFN-uri: practici comerciale incorecte, dobânzi excesive, clauze înşelătoare

„Caut temeiul legal pentru această decizie. (...) Chiar şi în timpul celui de‑al Doilea Război Mondial, activele immobilizate nu au fost atinse.”

El a mai subliniat că Belgia nu poate suporta singură riscurile:

„Dacă vrem să le dăm Ucrainei, trebuie să o facem cu toţii.”

Conform raportărilor, discuţiile cu Comisia şi partenerii europeni nu au generat luni rezultat concret.

Intervenţia Slovaciei şi extinderea blocajului

La scurt timp după obiecţiile belgiene, prim‑ministrul slovac Robert Fico a anunţat că Slovacia nu va participa la niciun mecanism juridic sau financiar de „confiscare” a activelor îngheţate dacă acestea ar fi utilizate pentru cheltuieli militare în Ucraina.

Conform publicaţiei Brussels Times, „Slovacii refuză utilizarea activelor ruse îngheţate pentru un împrumut destinat Ucrainei”.

Robert Fico

Robert Fico. Sursa foto: Captură video Youtbe

Într‑un interviu difuzat de broadcasterul slovac STVR, Fico a spus:

„Slovacia nu va lua parte la nicio schemă legală sau financiară de a ­sechestra active îngheţate dacă fondurile ar fi cheltuite pe costuri militare în Ucraina.”

Această poziţie adaugă un obstacol suplimentar planului Comisiei, în contextul în care toate statele membre trebuie să fie de acord pentru ca o astfel de iniţiativă să fie implementată.

Implicaţii pentru planul de finanţare şi următorii paşi

Planul Comisiei urmărea să creeze un împrumut de aproximativ €140 miliarde pentru Ucraina, garantat de activele ruse îngheţate — în esenţă, Ucraina ar rambursa suma doar dacă Rusia achită reparaţii de război.

Potrivit raportului publicat de Financial Times, lipsa unui acord ar putea costa membrii UE până la 5,6 miliarde de euro anual dacă trebuie apelat la alte forme de finanţare.

Pe fondul impasului, liderii UE au cerut Comisiei să prezinte cât mai curând o listă de opţiuni alternative de finanţare pentru Ucraina în cazul în care mecanismul activelor ruse rămâne blocat.

Următoarea reuniune majoră este programată pentru decembrie, unde se preconizează că va avea loc o decizie finală asupra mecanismului.

Blocajul generat de Belgia şi Slovacia riscă să întârzie o decizie crucială pentru finanţarea Ucrainei, într‑un moment în care nevoile sale economice şi militare sunt urgente.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:25 - Avocatul Toni Neacșu: Nicușor Dan nu poate antepronunța o blocare a anchetei în cazul Oana Gheorghiu
18:16 - Nuremberg, un film despre povestea procesului care a schimbat lumea. Lungmetrajul va fi disponibil în cinematografe
18:08 - Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în a patra vizită la Chişinău: Aveţi încă mult de lucru
18:01 - Târguri de Crăciun gratuite în București. Se pregătesc decorațiuni spectaculoase
17:52 - Blocaj politic în UE. Împrumutul pentru Ucraina se amână din cauza divergențelor între statele membre
17:44 - Manelistul Dani Mocanu, reținut în Italia, datorii uriașe la ANAF. Cum îi vânează Fiscul pe cei care nu-și achită dările

HAI România!

Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |

Proiecte speciale