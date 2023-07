Blestemul Bendeac. Ce se întâmplă la iUmor: Anunțul care a luat prin surprindere pe toată lumea

Șerban Copoț și-a sărbătorit aniversarea vârstei de 42 de ani prin intermediul rețelelor sociale, unde a postat un mesaj emoționant. În mesajul său, el a mulțumit fanilor pentru urările primite și a menționat că este timpul să-și ia „la revedere” de la un proiect interesant.

Pleacă Șerban Copoț de la iUmor?

„Vă mulțumesc pentru urări! 42 de ani! O petrecere reuşită este cea în care nu găseşti poze prea reuşite. Se pare că este o vârstă la care este binevenită o schimbare. O schimbare in bine, prin care îmi iau „La revedere” de la un colectiv cu care am lucrat 14 sezoane. Cu bune, cu rele, am fost acolo o gaşcă care a scris un capitol în umorul românesc. Fiecare cu părticica lui. Acum, a venit momentul să le urez mult succes şi să îmi văd de proiectele mele.

Vine tabăra din 23 iulie, iar din toamna pregatesc o surpriză mare de tot. Încă o dată vă mulțumesc pentru urări şi vă îmbrățişez. #42deani #multumesc”, a scris acesta.

Există speculații conform cărora Șerban Copoț ar dori să reunească trupa Animal X și să revină la succesul pe care formația l-a avut în trecut cu piesele lor. Este posibil ca acesta să fie proiectul la care face referire în mesajul său de pe rețelele sociale.

Conflict între Șerban Copoț și Robert Tudor la iUmor

În culisele emisiunii iUmor de la Antena 1, se pare că a avut loc un conflict intens între moderatorul Șerban Copoț și Robert Tudor. Situația ar fi escaladat rapid, cu atacuri verbale și glume deplasate, ducând la un scandal de proporții.

Odată cu venirea magicianului Robert Tudor în echipă, lui Șerban Copoț i s-a părut că poziția sa este amenințată și a simțit nevoia să reacționeze pentru a-și păstra locul. Se vehiculează că cei doi nu au reușit să se înțeleagă bine, iar spre finalul sezonului, au avut un conflict puternic.

În urma acestei confruntări, decorurile au fost distruse, monitoarele și camerele au căzut, iar atmosfera s-a încărcat cu vorbe grele. Cei doi au ajuns la un punct în care aproape s-au bătut.